Пришлось взбираться на стену. В Мозамбике футболисты отказались заходить на стадион из-за колдовства — видео 29 августа, 13:14 Сам матч завершился победой Черных Быков со счетом 2:0 (Фото:Скриншот видео)

Удивительная история случилась в Мозамбике перед футбольным матчем между командами Черные Быки и Юнион Депортива де Сонго.

Когда игроки первого коллектива прибыли на стадион, они побоялись проходить через вход.

Причиной тому послужило то, футболисты Черных Быков посчитали, что в этом месте был проведен обряд колдовства, который был направлен против них.

Видео дня

Поэтому, чтобы попасть таки на стадион, игрокам гостевой команды пришлось взбираться на стену.

Сам матч завершился победой Черных Быков со счетом 2:0. Многие фанаты в Сети шутят, что именно отказ игроков команды заходить на стадион через вход помог гостям выиграть.

Ранее в Германии вратарь забил феноменальный гол со штрафного со своей половины поля.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.