Пришлось взбираться на стену. В Мозамбике футболисты отказались заходить на стадион из-за колдовства — видео

29 августа, 13:14
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Сам матч завершился победой Черных Быков со счетом 2:0 (Фото:Скриншот видео)

Сам матч завершился победой Черных Быков со счетом 2:0 (Фото:Скриншот видео)

Удивительная история случилась в Мозамбике перед футбольным матчем между командами Черные Быки и Юнион Депортива де Сонго.

Когда игроки первого коллектива прибыли на стадион, они побоялись проходить через вход.

Причиной тому послужило то, футболисты Черных Быков посчитали, что в этом месте был проведен обряд колдовства, который был направлен против них.

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Поэтому, чтобы попасть таки на стадион, игрокам гостевой команды пришлось взбираться на стену.

https://twitter.com/DeportesUno650/status/1563249515913572353

Сам матч завершился победой Черных Быков со счетом 2:0. Многие фанаты в Сети шутят, что именно отказ игроков команды заходить на стадион через вход помог гостям выиграть.

Ранее в Германии вратарь забил феноменальный гол со штрафного со своей половины поля.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Видео Мозамбик Футбольные курьезы Спортивные курьезы

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