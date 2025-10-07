«Меня долго унижали»: титулованный футболист подрался с посетителем крупнейшего пивного фестиваля мира

Лерой Сане — бывшая звезда МанСити и Баварии (Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay)

Звезда сборной Германии и футболист турецкого Галатасарая Лерой Сане попал в неприятный инцидент, приняв участие в драке во время Октоберфеста.

В Мюнхене в начале октября традиционно состоялся самый популярный пивной фестиваль в мире. По данным Bild, во время мероприятия один из посетителей подошел к Лерою Сане и сказал ему — «К черту Галатасарай». Вингер турецкого гранда потерял контроль над собой и начал драку с тем, кто его оскорбил.

«Меня долго провоцировали и лично унижали в фестивальной палатке. Также оскорбили Галатасарай.

В напряженной атмосфере меня толкнули, после чего вспыхнула короткая стычка. Конечно, в тот момент я должен был бы оставаться спокойным и не реагировать на ситуацию. Я сделал из этого выводы", — цитирует Сане Bild.

Отметим, что футболист сборной Германии в свое время играл за Шальке 04, Манчестер Сити, Баварию. Летом 2025-го Сане перешел в Галатасарай на правах свободного агента.

В Турции он будет зарабатывать девять миллионов евро в год «чистыми», также предусмотрен бонус за лояльность — три миллиона евро за сезон.

Добавим, что за всю свою карьеру немецкий футболист завоевал 18 трофеев.

В этом сезоне Лерой забил один гол и отдал два ассиста в девяти матчах на клубном уровне.

