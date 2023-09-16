Курьез дня: в женском футболе был забит невероятный гол со штрафного — вирусное видео

16 сентября, 23:10
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Роми Лейхтер (Фото:Ajax Vrouwen)

Роми Лейхтер (Фото:Ajax Vrouwen)

Роми Лейхтер из Аякса попала на первые страницы мировых СМИ благодаря необычному голу в рамках чемпионата Нидерландов по футболу.

В матче команд Эксельсиора и Аякса (1:3) главной героиней поединка стала нападающий гостей Роми Лейхтер, которая оформила хет-трик.

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В компенсированное время Роми отметилась удивительным голом со штрафного. Девушка пробила в перекладину, после чего мяч улетел вверх.

Видео дня

Вратарь хозяев Ика Потхоф подумала, что мяч покинет пределы поля, а потому решила ввести в игру второй мяч для удара от ворот. Однако круглый вернулся на поле, ударился об газон и залетел в ворота.

https://twitter.com/AjaxVrouwen/status/1702770074967241033
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Ранее сообщалось, что футболистка Динамо забила удивительный гол со штрафного с центра поля.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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