Курьез дня: в женском футболе был забит невероятный гол со штрафного — вирусное видео 16 сентября, 23:10 Роми Лейхтер (Фото:Ajax Vrouwen)

Роми Лейхтер из Аякса попала на первые страницы мировых СМИ благодаря необычному голу в рамках чемпионата Нидерландов по футболу.

В матче команд Эксельсиора и Аякса (1:3) главной героиней поединка стала нападающий гостей Роми Лейхтер, которая оформила хет-трик.

В компенсированное время Роми отметилась удивительным голом со штрафного. Девушка пробила в перекладину, после чего мяч улетел вверх.

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Вратарь хозяев Ика Потхоф подумала, что мяч покинет пределы поля, а потому решила ввести в игру второй мяч для удара от ворот. Однако круглый вернулся на поле, ударился об газон и залетел в ворота.

Ранее сообщалось, что футболистка Динамо забила удивительный гол со штрафного с центра поля.