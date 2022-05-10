Участвовала в проукраинских митингах. На Херсонщине оккупанты задержали футбольную судью
Петрова имеет опыт работы арбитром на матчах Второй лиги Украины (Фото:УАФ)
В городе Новая Каховка (Херсонская область) оккупанты задержали футбольную судью Ирину Петрову.
Накануне, 9 мая, несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения и с георгиевскими лентами схватили девушку возле ее подъезда и доставили в отделение полиции.
Причина задержания Петровой неизвестна, однако не исключено, что это было сделано за проукраинскую позицию судьи.
Ранее Ирина неоднократно выходила на митинги против оккупации города российской армии.
37-летняя Петрова имеет опыт работы арбитром на матчах Второй лиги Украины. Также она работала футбольным тренером.
Сообщалось, что легенда украинского и мирового футбола Игорь Беланов со своим сыном Валерием защищают родную страну от российской агрессии.
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