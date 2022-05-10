Участвовала в проукраинских митингах. На Херсонщине оккупанты задержали футбольную судью

10 мая, 17:36
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Петрова имеет опыт работы арбитром на матчах Второй лиги Украины (Фото:УАФ)

Петрова имеет опыт работы арбитром на матчах Второй лиги Украины (Фото:УАФ)

В городе Новая Каховка (Херсонская область) оккупанты задержали футбольную судью Ирину Петрову.

Накануне, 9 мая, несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения и с георгиевскими лентами схватили девушку возле ее подъезда и доставили в отделение полиции.

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Причина задержания Петровой неизвестна, однако не исключено, что это было сделано за проукраинскую позицию судьи.

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Ранее Ирина неоднократно выходила на митинги против оккупации города российской армии.

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37-летняя Петрова имеет опыт работы арбитром на матчах Второй лиги Украины. Также она работала футбольным тренером.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=367065628795856&id=100064772648646

Сообщалось, что легенда украинского и мирового футбола Игорь Беланов со своим сыном Валерием защищают родную страну от российской агрессии.

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Теги:   Футбол Российская агрессия Херсонская область Военное вторжение Война в Украине Новая Каховка

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