Участвовала в проукраинских митингах. На Херсонщине оккупанты задержали футбольную судью 10 мая, 17:36 Цей матеріал також доступний українською Петрова имеет опыт работы арбитром на матчах Второй лиги Украины (Фото:УАФ)

В городе Новая Каховка (Херсонская область) оккупанты задержали футбольную судью Ирину Петрову.



Накануне, 9 мая, несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения и с георгиевскими лентами схватили девушку возле ее подъезда и доставили в отделение полиции.

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Причина задержания Петровой неизвестна, однако не исключено, что это было сделано за проукраинскую позицию судьи.

Ранее Ирина неоднократно выходила на митинги против оккупации города российской армии.

37-летняя Петрова имеет опыт работы арбитром на матчах Второй лиги Украины. Также она работала футбольным тренером.

Сообщалось, что легенда украинского и мирового футбола Игорь Беланов со своим сыном Валерием защищают родную страну от российской агрессии.

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