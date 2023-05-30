«Вы заслуживаете лучшего». Пресса ОАЭ сожалеет об уходе Сергея Реброва из Аль-Айна
Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)
Арабская пресса расстроена тем, что украинский тренер, который вскоре возглавит национальную сборную своей страны, не продлил контракт с серебряным призером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом FCA World отметил в своем Twitter-аккаунте. СМИ убеждено, что клуб почувствует отсутствие украинского специалиста уже совсем скоро.
«Уход Реброва станет самой большой потерей для Аль-Айна — вы увидите это уже в следующем сезоне».
Издание также убеждено, что Ребров заслуживал более именитую команду, чем Аль-Айн.
«С футболистами уровня команд нижней части турнирной таблицы он боролся во всех турнирах и везде дошел до финалов. Другие на его месте подали бы в отставку. Спасибо, Ребров, за терпение и выдержку на протяжении двух сезонов. Вы заслуживаете лучшей работы, и дай Бог вам успехов», — говорится в Twitter FCA World.
Напомним, что Аль-Айн также может покинуть украинский футболист Андрей Ярмоленко.
Ранее сообщалось, что клуб Реброва занял второе место в чемпионате ОАЭ.