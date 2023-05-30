«Вы заслуживаете лучшего». Пресса ОАЭ сожалеет об уходе Сергея Реброва из Аль-Айна 30 мая, 12:29 Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Арабская пресса расстроена тем, что украинский тренер, который вскоре возглавит национальную сборную своей страны, не продлил контракт с серебряным призером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом FCA World отметил в своем Twitter-аккаунте. СМИ убеждено, что клуб почувствует отсутствие украинского специалиста уже совсем скоро.

«Уход Реброва станет самой большой потерей для Аль-Айна — вы увидите это уже в следующем сезоне».

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Издание также убеждено, что Ребров заслуживал более именитую команду, чем Аль-Айн.

«С футболистами уровня команд нижней части турнирной таблицы он боролся во всех турнирах и везде дошел до финалов. Другие на его месте подали бы в отставку. Спасибо, Ребров, за терпение и выдержку на протяжении двух сезонов. Вы заслуживаете лучшей работы, и дай Бог вам успехов», — говорится в Twitter FCA World.

ريبروف سيكون اكبر خسارة للعين وبتشوفون الموسم الياي

بإسماء كاسماء أندية القاع تواجد في جميع البطولات حتى وصل إلى جميع النهائيات

انا وغيري اذا كانت عندي هاي الأسماء لقدمت استقالتي



شكرا ريبروف على صبرك وتحملك لموسمين تستاهل عمل أفضل والله يوفقك فالقادم مع إدارة تسمى إدارة بالفعل👍 pic.twitter.com/khCbElf8pz — FCA World (@FCA_Worlds) May 28, 2023

Напомним, что Аль-Айн также может покинуть украинский футболист Андрей Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что клуб Реброва занял второе место в чемпионате ОАЭ.