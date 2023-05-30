«Вы заслуживаете лучшего». Пресса ОАЭ сожалеет об уходе Сергея Реброва из Аль-Айна

30 мая, 12:29
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Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Арабская пресса расстроена тем, что украинский тренер, который вскоре возглавит национальную сборную своей страны, не продлил контракт с серебряным призером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов.

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Об этом FCA World отметил в своем Twitter-аккаунте. СМИ убеждено, что клуб почувствует отсутствие украинского специалиста уже совсем скоро.

«Уход Реброва станет самой большой потерей для Аль-Айна — вы увидите это уже в следующем сезоне».

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Издание также убеждено, что Ребров заслуживал более именитую команду, чем Аль-Айн.

«С футболистами уровня команд нижней части турнирной таблицы он боролся во всех турнирах и везде дошел до финалов. Другие на его месте подали бы в отставку. Спасибо, Ребров, за терпение и выдержку на протяжении двух сезонов. Вы заслуживаете лучшей работы, и дай Бог вам успехов», — говорится в Twitter FCA World.

Напомним, что Аль-Айн также может покинуть украинский футболист Андрей Ярмоленко.

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Ранее сообщалось, что клуб Реброва занял второе место в чемпионате ОАЭ.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сергей Ребров

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