21 октября в мире отмечают День болтовни и болтуна — неофициальный праздник, когда разрешено говорить сколько угодно и без умолку слушать друг друга.

Идеальный день, чтобы вспомнить, как украинские футбольные тренеры, игроки и владельцы клубов превращали пресс-конференции в настоящее шоу — заставляя болельщиков или смеяться до слез, или хвататься за голову.

Виталий Кварцяный

Если говорить об эпических послематчевых выступлениях, то первым на ум приходит легендарный наставник луцкой Волыни.

В интернете есть десятки нарезок, где Кварцяный безжалостно «проходится» по своим футболистам после неудачных матчей.

Один из самых известных эпизодов произошел летом 2010 года после поражения Волыни от Карпат (0:1).

Матч имел особое значение для полузащитника Олега Женюха, ведь он родился во Львове и большую часть карьеры провел именно в составе «зелено-белых».

Но, по словам Виталия Владимировича, игра у Женюха не пошла совсем.

«Как было с Женюхом. Я говорю ему: Ты Женюх? Ты Конюх! Ты вышел во Львове. Я спрашивал: „Ты готов к игре?“. Я же его видел зимой, он мне не подошел. Думаю, Олег Кононов квалифицированный специалист. Он же дурака не выгонит — видит, что человек не тянет. Валенок, бесхарактерный. Говорю: „Ты сможешь играть сегодня?“. Все-таки раз в год и „ружье“ стреляет. Парень два раза пробежал, а потом как спрятался. Худший середняк: и не за тех, и не за этих», — заявил Виталий Кварцяный.

Иногда Виталий Владимирович пропускал пресс-конференции. Например, в октябре 2015 года Кварцяный не появился перед журналистами после поражения Волыни от Александрии (1:3).

Его объяснение впоследствии разлетелось по Сети:

«Я прихожу всегда, мне нечего скрывать. В Александрии я даже не знал, где эта пресс-конференция проходила. Пригласили бы — я бы пришел. Мне не трудно сказать, что мы уступили по игре Александрии. Мы ничего не нарушаем. Спросите в Александрии… Я ходил там как лох, по стадиону, меня никто никуда не приглашал», — сказал специалист.

И это далеко не все цитаты Кварцяного, которые стали культовыми.

Владислав Гельзин

С начала сезона 2025/26 в публичном пространстве все больше обсуждают ошибки арбитров. Чего стоит только матч пятого тура Металлист 1925 — Шахтер (1:1), когда сначала все спорили о пенальти в ворота харьковчан, а затем — о голе Ивана Калюжного, который, по мнению многих, не следовало засчитывать из-за пассивного офсайда Игоря Когута.

Именно после матча против горняков (0:1) в марте 2021 года огненный спич выдал президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин.

Он ворвался во флеш-зону, когда тренер его команды Юрий Калитвинцев давал комментарий после игры. Гельзин прямо в кадре выразил возмущение из-за отмененного гола Олимпика.

«Скажи, что пид***с судья оторвал голову команде. Так и надо говорить. Почему вы все молчите? Все все видят. 93% по телевидению показали, что нужно засчитывать гол. Что вы тут рассказываете? Что эти эксперты рассказывают? Чистый гол отменяется, бл**ь. С*ка, для чего этот пид***с итальянец находится у нас в стране? (Лучано Лучи, тогдашний глава судейского корпуса Украинской ассоциации футбола). Меняйте их всех!», — заявил Гельзин.

Евгений Боровик

Бывший голкипер Черноморца также «зажег» во время флеш-интервью из-за действий арбитра.

В декабре 2016 года одесситы приехали в гости к Александрии и уступили со счетом 2:1.

После матча сразу трое игроков Черноморца высказались относительно судейства, но самым эмоциональным был Евгений Боровик. Он не сдерживался, комментируя поведение арбитра Дмитрия Кутакова:

«Что на душе? Что может быть на душе, если судья разговаривает с футболистами матами. Это же просто ужас! Обозвал Филимонова гнидой, мне сказал: «Ты ох**в».

Это вообще нормальный человек?

Пусть Премьер-лига и ФФУ разберется с этими людьми! Что это за убийство? Что за цирк? Пусть эксперты матч посмотрят и донесут что-то, я не знаю. Все, спасибо, до свидания", — сказал Боровик.

Олег Блохин

У обладателя Золотого мяча всегда были особые отношения с журналистами и болельщиками. После выхода в четвертьфинал чемпионата мира-2006 Олега Блохина были готовы носить на руках.

А уже через шесть лет после поражения сборной Украины от Англии (0:1) на домашнем Евро-2012 тренер попал в словесную перепалку с журналистом на пресс-конференции.

Один из представителей медиа заявил, что команда выглядела «мертвой» за полчаса до конца игры против «дубовых» англичан.

«О чем мне вам отвечать? Вы хотите Блохина унизить? Вы хотите команду унизить? Так и напишите завтра. Я на этот провокационный вопрос отвечать не буду. Это нереальный вопрос. Вам не нравится Блохин, вам не нравится сборная Украины, которая сегодня играла так. Тогда извините», — заявил тренер.

«А вопрос о дубовости, — продолжил Блохин, — если хотите, мы с вами выйдем. Я потом вам один на один расскажу. Не при всех. Если вы имеете мужское начало, выйдите. Ну да, поговорим по-мужски. Только команду не трогайте».

Яркие эпизоды с участием Олега Блохина случались и во время его работы в киевском Динамо.

В сентябре 2013 года столичный клуб на выезде сыграл вничью с Ворсклой (2:2).

Во время перерыва матча легенде украинского футбола нагрубил работник правоохранительных органов, а после финального свистка в Блохина болельщики швырнули три беляша.

Тогдашняя послематчевая пресс-конференция мгновенно разлетелась по Сети — высказывания тренера стали цитатами и мемами, которые обсуждали еще долго.

«Ничего особенного не было, просто майор милиции послал меня на три буквы и называл на «ты». Я впервые такое в своей жизни видел. Я ему сказал: «Извините, я вам не «тыкал». Майор милиции — представитель власти — и посылает меня: «иди туда». Что значит «иди туда»?

Насчет беляша. Надо было бутылку водки и беляш, чтобы закусить. А с чем, кстати, был беляш? Но этот майор милиции, кем бы он ни был, он представитель власти. Не нужно было меня, человека в возрасте — он же мальчик по сравнению со мной! — посылать, говорить «иди туда», — сказал Блохин.

