Могут дисквалифицировать на четыре года. Звезда сборной Франции сдал положительный допинг-тест

11 сентября, 21:00
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Поль Погба (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Поль Погба (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Полузащитник сборной Франции и туринского Ювентуса Поль Погба провалил допинг-тест на тестостерон.

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Об этом сообщает Sportitalia.

По информации источника, Погба пропустит ближайшие матчи Ювентуса в качестве меры пресечения. У игрока есть три дня, чтобы сделать запрос и повторную допинг-пробу.

Видео дня

Если результат теста повторится, то футболиста будет судить Национальный антидопинговый трибунал. Однако это произойдет в том случае, если Погба не признается в приеме допинга.

Также француз может получить двухлетнюю дисквалификацию. Однако, если Погба принимал запрещенные препараты умышленно, его могут отстранить от футбола на четыре года.

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Ранее сообщалось, что сборная Франции обыграла Ирландию (2:0) в отборе на Евро-2024.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Допинг ФК Ювентус Сборная Франции Поль Погба

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