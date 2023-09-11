Могут дисквалифицировать на четыре года. Звезда сборной Франции сдал положительный допинг-тест 11 сентября, 21:00 Поль Погба (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Полузащитник сборной Франции и туринского Ювентуса Поль Погба провалил допинг-тест на тестостерон.

Об этом сообщает Sportitalia.

По информации источника, Погба пропустит ближайшие матчи Ювентуса в качестве меры пресечения. У игрока есть три дня, чтобы сделать запрос и повторную допинг-пробу.

Видео дня

Если результат теста повторится, то футболиста будет судить Национальный антидопинговый трибунал. Однако это произойдет в том случае, если Погба не признается в приеме допинга.

Также француз может получить двухлетнюю дисквалификацию. Однако, если Погба принимал запрещенные препараты умышленно, его могут отстранить от футбола на четыре года.

Ранее сообщалось, что сборная Франции обыграла Ирландию (2:0) в отборе на Евро-2024.