34-летний футболист внезапно умер во время службы в армии

В Польше ушел из жизни футболист Гжегож Стец, который совмещал игру на поле со службой в войсках территориальной обороны своей страны.

Об этом пишет пресс-служба WOT.

«С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти солдата 3-й Подкарпатской бригады территориальной обороны. Мы разделяем это горе и выражаем искренние соболезнования его семье, близким и коллегам по подразделению. Почтите его память», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным Przeglad Sportowy, сейчас в Польше проходят ротационные учения Войск территориальной обороны (ВТО) в Колачице. В них принимал участие Гжегож Стец.

34-летний военнослужащий ночью почувствовал себя плохо и был доставлен в специализированную больницу в Ясло. Сообщается, что смерть футболиста не связана с военными учениями. Сейчас военные и полиция Ясла проводят расследование.

Известно, что Гжегож Стец, воспитанник клуба Рендзинянка, служил в 4-й Ясельской роте 33-го легкого пехотного батальона.



Недавно в польском клубе отреагировали на информацию о том, что Стеца не стало.

«С огромной грустью мы восприняли новость о смерти Гжегожа Стеца — воспитанника и многолетнего игрока нашего клуба.

Гжегож в течение многих лет представлял клуб Рендзинянки, навсегда оставив свой след в истории и в памяти всех, кто имел возможность играть, тренироваться и сотрудничать с ним.

Семье и близким выражаем искренние соболезнования и поддержку в эти трудные минуты Память о Гжегоже навсегда останется в наших сердцах", — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

