Футболист с ампутированной ногой забил невероятный гол боковыми ножницами в падении — видео 8 ноября, 11:53 Олекси является также игроком сборной Польши (Фото:Скриншот видео)

В Польше футболист с ампутированной ногой Марцин Олекси забил невероятный гол.

Игрок команды Варта (Познань) поразил ворота соперников невероятным ударом после навеса от партнера.

Марцин оттолкнулся ногой от земли, после чего ею же нанес удар боковыми ножницами в падении в самый угол ворот. Шансов отразить мяч у вратаря не было никаких.

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Болельщики в соцсетях сразу же предложили номинировать этот гол на звание лучшего по итогам года.

Олекси является также игроком сборной Польши. В ее составе он принимал участие в чемпионате мира, который в текущем году состоялся в Турции.

Сообщалось, что вратарь Михал Левандовский, выступающий за клуб третьего дивизиона Италии (Серия С) Мессину, отличился голом после удара почти от своей штрафной.

