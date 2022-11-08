Футболист с ампутированной ногой забил невероятный гол боковыми ножницами в падении — видео

8 ноября, 11:53
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Олекси является также игроком сборной Польши (Фото:Скриншот видео)

Олекси является также игроком сборной Польши (Фото:Скриншот видео)

В Польше футболист с ампутированной ногой Марцин Олекси забил невероятный гол.

Игрок команды Варта (Познань) поразил ворота соперников невероятным ударом после навеса от партнера.

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Марцин оттолкнулся ногой от земли, после чего ею же нанес удар боковыми ножницами в падении в самый угол ворот. Шансов отразить мяч у вратаря не было никаких.

Видео дня

https://twitter.com/fodboldword/status/1589758762621227008

Болельщики в соцсетях сразу же предложили номинировать этот гол на звание лучшего по итогам года.

Олекси является также игроком сборной Польши. В ее составе он принимал участие в чемпионате мира, который в текущем году состоялся в Турции.

Сообщалось, что вратарь Михал Левандовский, выступающий за клуб третьего дивизиона Италии (Серия С) Мессину, отличился голом после удара почти от своей штрафной.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Польша Видео

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