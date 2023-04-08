Бог подождет. Польский священник отложил пасхальную службу из-за футбола 8 апреля, 15:06 Для Пущи — это матч года (Фото:puszcza-niepolomice.pl)

Каждый пятый житель города Неполомице купил билет на поединок чемпионата Польши. В год своего столетия ихх клуб имеет шанс попасть в высший дивизион страны.

В субботу, 8 апреля, в первой лиге чемпионата Польши встречаются Пуща (Неполомице) и Висла (Краков). Оба клуба ведут борьбу за выход в Экстраклясу.

Ажиотаж в городе с населением 10 тысяч человек колоссальный. На местный стадион, который вмещает чуть более 2000 зрителей, билеты раскупили уже давным давно.

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Вошел в положение горожан и местный священник. Он перенес пасхальную службу на три часа, чтобы она началась уже после завершения футбольного матча, пишет Sportowe Fakty.

Ранее мы писали, что в чемпионате Хорватии тренеру откусили палец после матча.

Напомним, что в матче между нидерландскими грандами болельщик до крови разбил футболисту голову.