УЕФА запретил международные матчи в Приднестровье из-за войны России против Украины 24 июня, 23:40 Цей матеріал також доступний українською УЕФА не позволит молдавскому Шерифу играть домашние матчи еврокубков в Тирасполе (Фото:УЕФА)

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил матчи турниров под своей эгидой в регионе Молдовы Приднестровье из-за полномасштабного вторжения России в Украину до дальнейшего уведомления.



Как сообщает официальный сайт организации, решение основано на соображениях и выводах, последовательно сделанных агентствами, специализирующимися на международном политическом и стратегическом анализе, с отчетами которых ознакомилась администрация УЕФА после оценки текущей ситуации в Приднестровье.

Видео дня

Отмечается, что исполком УЕФА несет общую ответственность за бесперебойное проведение своих соревнований, включая обязанность временно предотвращать проведение матчей турниров под своей эгидой в определенных регионах, когда того требует целый ряд обстоятельств.

Тем самым, тираспольскому Шерифу, который сыграет первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, было предложено найти альтернативное место за пределами Приднестровья для своих домашних матчей в клубных турнирах УЕФА до тех пор, пока остается в силе запрет на матчи в этом регионе.

В феврале ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

В мае УЕФА не допустил российские клубы и сборную к участию в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.