УЕФА запретил международные матчи в Приднестровье из-за войны России против Украины

24 июня, 23:40
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УЕФА не позволит молдавскому Шерифу играть домашние матчи еврокубков в Тирасполе (Фото:УЕФА)

УЕФА не позволит молдавскому Шерифу играть домашние матчи еврокубков в Тирасполе (Фото:УЕФА)

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил матчи турниров под своей эгидой в регионе Молдовы Приднестровье из-за полномасштабного вторжения России в Украину до дальнейшего уведомления.

Как сообщает официальный сайт организации, решение основано на соображениях и выводах, последовательно сделанных агентствами, специализирующимися на международном политическом и стратегическом анализе, с отчетами которых ознакомилась администрация УЕФА после оценки текущей ситуации в Приднестровье.

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Отмечается, что исполком УЕФА несет общую ответственность за бесперебойное проведение своих соревнований, включая обязанность временно предотвращать проведение матчей турниров под своей эгидой в определенных регионах, когда того требует целый ряд обстоятельств.

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Тем самым, тираспольскому Шерифу, который сыграет первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, было предложено найти альтернативное место за пределами Приднестровья для своих домашних матчей в клубных турнирах УЕФА до тех пор, пока остается в силе запрет на матчи в этом регионе.

В феврале ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

В мае УЕФА не допустил российские клубы и сборную к участию в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.

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Теги:   Футбол УЕФА Молдова Приднестровье Запрет Шериф

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