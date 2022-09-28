В футболиста сборной Бразилии бросили банан во время празднования гола — видео

28 сентября, 13:04
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Бразилия победила Тунис 5:1 (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Бразилия победила Тунис 5:1 (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон столкнулся с расизмом во время состоявшегося в Париже товарищеского матча с Тунисом.

Ришарлисон на 19-й минуте сделал счет 2:0 и побежал к угловому флажку праздновать гол, после чего в него с трибун швырнули банан, что вызвало недовольство как у автора гола, так и у его партнеров по команде.

Видео дня

https://twitter.com/beinsports_FR/status/1574853174015496204

В федерации футбола Бразилии отреагировали на неприемлемое поведение болельщика и призвала бороться с подобной дискриминацией, а сам Ришарлисон выразил надежду, что фаната найдут и накажут.

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«Я надеюсь, что он будет наказан и это станет уроком для других людей не делать этого», — сказал Ришарлисон.

Матч завершился победой Бразилии со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что танзанийский нападающий Ингульца Иоганна Мкомола после матча Первой лиги против Кременя получил от одноклубника Ильи Коваленко в подарок банан.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Товарищеские матчи Расизм Сборная Бразилии

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