«Маразм крепчал». В России на футбольном стадионе демонтировали сине-желтые трибуны — фото

23 апреля, 17:15
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В России открестились от того, что демонтаж связан с цветами сидений (Фото:Википедия)

В России открестились от того, что демонтаж связан с цветами сидений (Фото:Википедия)

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В российском Якутске на стадионе Туймаада демонтировали на трибунах сидения сине-желтого цвета.

Пользователи соцсетей предположили, что демонтаж связан с тем, что сиденья напоминают украинский флаг.

«Трибуны стадиона в Якутске демонтируют из-за сходства с цветами украинского флага. Маразм крепчал», — пишет Telegram-канале truexanewsua.

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Но руководство стадиона сразу выступило с заявлением, что смена сидений с этим не связана.

«Пока убирают синие скамейки из-за износа. Ведь они стоят с 1996 года, многие сломаны. В 2012 году был частичный ремонт, и все. Так что планы изменить были давно», — сказал начальник стадиона Анатолий Тартаков.

Ранее сообщалось, что на разрушенном оккупантами стадионе в Чернигове впервые после бомбардировок сыграли в футбол.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Флаг Украины Война в Украине

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