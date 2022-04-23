«Маразм крепчал». В России на футбольном стадионе демонтировали сине-желтые трибуны — фото 23 апреля, 17:15 Цей матеріал також доступний українською В России открестились от того, что демонтаж связан с цветами сидений (Фото:Википедия)

В российском Якутске на стадионе Туймаада демонтировали на трибунах сидения сине-желтого цвета.

Пользователи соцсетей предположили, что демонтаж связан с тем, что сиденья напоминают украинский флаг.

«Трибуны стадиона в Якутске демонтируют из-за сходства с цветами украинского флага. Маразм крепчал», — пишет Telegram-канале truexanewsua.

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Но руководство стадиона сразу выступило с заявлением, что смена сидений с этим не связана.



«Пока убирают синие скамейки из-за износа. Ведь они стоят с 1996 года, многие сломаны. В 2012 году был частичный ремонт, и все. Так что планы изменить были давно», — сказал начальник стадиона Анатолий Тартаков.



Ранее сообщалось, что на разрушенном оккупантами стадионе в Чернигове впервые после бомбардировок сыграли в футбол.

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