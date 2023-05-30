Есть жертвы: в России порывом ветра снесло трибуны с болельщиками — видео

30 мая, 21:29
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В Ростове-на-Дону развалились трибуны (Фото:МЧС России)

В Ростове-на-Дону развалились трибуны (Фото:МЧС России)

В Ростове-на-Дону (Россия) из-за сильного ветра обрушились трибуны спортивного комплекса.

Происшествие случилось сегодня, 30 мая, на территории Гребного канала во время детского футбольного матча.

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По информации МЧС России, порыв ветра развалил трибуны, которые были сделаны с металлических конструкций.

Видео дня

В результате пострадал 21 человек, а также есть одна погибшая.

https://www.youtube.com/embed/bG7glbA7uH0

Ранее сообщалось, что амбассадор UNITED24 привлек на помощь Украине десятки миллионов гривен.

Напомним, украинский клуб жестко обратился к Арсеналу, который поздравил Аршавина.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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