Есть жертвы: в России порывом ветра снесло трибуны с болельщиками — видео 30 мая, 21:29 В Ростове-на-Дону развалились трибуны (Фото:МЧС России)

В Ростове-на-Дону (Россия) из-за сильного ветра обрушились трибуны спортивного комплекса.

Происшествие случилось сегодня, 30 мая, на территории Гребного канала во время детского футбольного матча.

По информации МЧС России, порыв ветра развалил трибуны, которые были сделаны с металлических конструкций.

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В результате пострадал 21 человек, а также есть одна погибшая.

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