«Пусть только узнаем, кто это». В одной из сильнейших сборных мира случился громкий скандал на ЧМ-2022 — СМИ 29 ноября, 20:51 Позже в бельгийской сборной опровергли конфликты в команде (Фото:REUTERS/Amanda Perobelli)

В сборной Бельгии случился громкий скандал со ссорами между футболистами во время чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает Onze Mondial со ссылкой на L’Equipe.



В раздевалке команды очень плохая атмосфера. Некоторые из игроков не разговаривают друг с другом.

В частности, натянутые отношения установились между Кевином Де Брюйне и Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Миши Батшуайи, а также Эденом Азаром и Леандро Троссардом.

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Позже в бельгийской сборной эту информацию опровергли. «Это ложь. Проблема в том, что люди всегда все воспринимают за правду. Мы — команда. Не всегда игроки выносят сор из избы. Мы работаем с большим количеством людей, мы не знаем, кто говорит что-то такое.

Воспринимать все это как правду — ошибка. Я видел эти истории, но все это — большая ложь. Это неправда. Нам не нужно искать, кто это сообщил. Если мы узнаем, кто это, то это будет его последний день с нами. Мы — команда, семья. Все должно оставаться внутри коллектива", — цитирует Куртуа RMC Sport.

В первом матче ЧМ-2022 бельгийцы с трудом обыграли канадцев. В следующей игре они сенсационно проиграли марокканцам.