Солидное усиление. Петраков довызвал в сборную Украины еще десять футболистов

13 мая, 14:51
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Александр Петраков (Фото:УАФ)

Александр Петраков (Фото:УАФ)

В сборную Украины по футболу были довызваны еще десять игроков — все они выступают в чемпионатах других стран, сообщается на официальном сайте Украинкой ассоциации футбола (УАФ).

Так, состав национальной команды по решению ее главного тренера Александра Петракова пополнят:

вратарь — Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания);
защитники — Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия);
полузащитники — Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
нападающие — Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).

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Указанные игроки прибудут в расположение национальной команды после завершения выступлений их клубов в текущем сезоне.

Ранее сборная Украины победила Боруссию Менхенгладбах в своем первом матче после начала полномасштабной войны.

Перед игрой «сине-желтые» представили специальную форму, в которой они будут выступать в ближайших поединках.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Александр Петраков

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