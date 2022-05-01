В расположение сборной Украины прибыло всего четыре футболиста

1 мая, 23:06
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Сборная Украины (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

Сборная Украины (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

Сегодня, 1 мая, в расположение сборной Украины для подготовки к матчу плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022 против национальной команды Шотландии прибыли первые четыре игрока.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Instagram.

Так, в расположении Александра Петракова уже находятся Дмитрий Ризнык, Александр Пихаленок, Сергей Булеца и Алексей Гуцуляк.

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Поздно вечером сегодня к ним присоединятся восемь игроков донецкого Шахтера. 5 мая в сборную приедут 11 футболистов киевского Динамо. Позже тренерский штаб «сине-желтых» огласит список игроков, которые будут вызваны в сборную из иностранных чемпионатов.

1 июня в Глазго сборная Украины сыграет матч первого раунда плей-офф отбора ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии. Победитель этого поединка сыграет в финале плей-офф на выезде против сборной Уэльса 5 июня.

Сообщалось, что 11 мая сборная Украины сыграет товарищеский матч с менхенгладбахской Боруссией.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Фото

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