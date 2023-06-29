Играть будут меньше: УЕФА кардинально меняет правила в Суперкубке 29 июня, 22:34 Суперкубок-2022 выиграл Реал (Фото:Jussi Nukari Lehtikuva via REUTERS)

В этом году трофей разыграют английский Манчестер Сити и испанская Севилья.



Как сообщает Mundo Deportivo, с 2023 года УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок Европы.

Согласно статье 12, в случае, если победитель не будет определен в основное время, игра продолжится серией пенальти. Формат с двумя дополнительными таймами по 15 минут отменен.

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Матч за Суперкубок УЕФА состоится 16 августа в Афинах. В нем встретятся победитель Лиги чемпионов Манчестер Сити и Севилья, которая выиграла Лигу Европы.