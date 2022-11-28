В Турции болельщик выбежал на поле и избил футболиста угловым флажком — видео 28 ноября, 12:53 Матч не доиграли (Фото:Fotospor)

Матч второго дивизиона Турции между Алтаем и Гезтепе ознаменовался скандальным поведением болельщиков.

Во время матча фанаты Алтая забросали петардами трибуны с болельщиками Гезтепе, в результате чего несколько человек получили ранения, сообщает Fotospor.

В то время как на место прибыли две кареты скорой помощи, болельщик Гезтепе прорвался на поле, взял угловой флажок и избил им голкипера Алтая.

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В итоге агрессивный фанат был остановлен полицией и взят под стражу, а вратарь доставлен в больницу с рассечением головы.



Матч не доиграли и перенесли на неопределенный срок.

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