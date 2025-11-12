«Просто этого не понимают»: легенда Шахтера рассказал, что иностранцев больше всего поразило в Украине

Полузащитник турецкого Эюпспора Тарас Степаненко рассказал, что местные не могут поверить в то, как во время полномасштабной войны в нашей стране проводится чемпионат Украины по футболу.

«У меня турки всегда спрашивают: А как в Украине в военное время играют в футбол? Они просто этого даже не понимают. Вот мы ехали в автобусе на игру, и у меня парень спрашивает: А когда ЛНЗ играли с Карпатами и там была тревога, как это — остановили матч?

Я ему уже объяснял, что когда тревога, ты идешь в укрытие и ждешь [когда объявят отбой воздушной тревоги]. Когда говорю, что играл одну игру 6 часов, турки просто этого не понимают!", — рассказал Тарас в интервью для УФ.

Напомним, что Степаненко выступает за Шахтер с июля 2010 года, перейдя из запорожского Металлурга. Он сыграл за донецкий клуб 439 матчей, в которых забил 29 голов.

Вместе с Горняками 10 раз становился чемпионом Украины, 8 раз побеждал в Кубке и 7 раз в Суперкубке Украины. В начале года он присоединился к турецкому клубу, за который в этом сезоне провел три игры.

Отметим, что после 12-го тура в украинской Премьер-лиге с 27 очками лидирует донецкий Шахтер. Второе место занимает черкасский ЛНЗ с 23 баллами.

Фото: flashscore.ua

