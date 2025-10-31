Показывал свои работы в Украине. Победитель Лиги Европы-2025 покинул футбол в 26 лет, чтобы стать режиссером

Бывший вратарь Тоттенхэма Альфи Уайтман принял решение повесить бутсы на гвоздь и начать новый этап в своей жизни как режиссер и фотограф.

Об этом пишет пресс-служба английского клуба.

Летом этого года у 26-летнего игрока завершился контракт со Шпорами. В интервью для The Athletic Алфи признался, что имел предложения от команд Первой лиги Англии и клуба из Чемпионшипа, но он решил сменить футбольный мяч на объектив камеры.



«Футбол — это короткая карьера, независимо от обстоятельств, даже если ты добиваешься успеха, и я знал, что не хочу оставаться в нем. Речь шла о том, чтобы попытаться получить опыт и быть проактивным в изучении тех вещей, которые меня также интересовали, но главным образом потому, что мне это нравилось, и я был окружен такими людьми, которые занимались тем, что мне нравилось. Они создавали вещи. Это было действительно вдохновляюще.

Стереотип о футболисте в целом вполне правдивый. Это культура гольфа и косметики. Я был тем молодым футболистом. Хотел косметичку Gucci и ездил на Mercedes. Вы все просто становитесь отражением друг друга. Вы — продукт своей среды. Такой футбол в этой стране; он настолько оторван от всего остального. Ты идешь на тренировку, а потом домой, вот и все", — объяснил Альфи.



Уайтман также отметил, что после завершения игровой карьеры больше не смотрел футбол. В то же время творчество давно было частью его жизни.

27-летний Алфи сообщил, что уже успел сотрудничать с фотографом Харли Вейром, а также такими брендами, как Nike, и рэпером Central Cee. Бывший футболист показывал свои работы в таких странах, как Норвегия и даже Украина.

Уайтман родился на севере Лондона. С 10 лет он играл в академии Тоттенхэма, прошел все ступени карьеры и в 2019-м подписал свой первый контракт со взрослой командой.

Кстати, в этом году вратарь завоевал медаль победителя Лиги Европы после исторического триумфа Тоттенхэма над Манчестер Юнайтед.

Ранее мы писали, что один из главных талантов Ювентуса покинул футбол и начал работать на стройке: он тренировался с Роналду.