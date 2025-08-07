Вице-чемпион Украины совершил самый дорогой трансфер в истории клуба

Бразильский фланговый полузащитник Хуан Безерра перешел из Александрии в египетский Замалек, который является одним из сильнейших клубов в истории местного футбола.

Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Сумма трансферного соглашения составила 1 миллион 800 тысяч евро плюс бонусы. Безерра подписал контракт с Замалеком до 30 июня 2029 года.

Горожане поблагодарили игрока за время, проведенное в клубе и пожелали ему успехов.

«Спасибо тебе, любимец александрийских трибун. Ты навсегда в наших сердцах! ФК Александрия благодарны тебе за сотрудничество и искренне желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении.

По данным Суспільне Спорт, переход Безерры в Замалек — это самый дорогой трансфер для Александрии. До этого рекордной была продажа Александра Мартынюка Металлисту 1925 за 1.5 млн евро.

Напомним, бразилец присоединился к александрийцам в 2023 году, перейдя из клуба Васку да Гама.

В чемпионате Украины футболист провел 38 матчей, отметившись 9 забитыми голами и отдав 9 ассистов. Еще по два матча провел в Кубке Украины и Лиге Конференций УЕФА. Вместе с Александрией Безерра стал вице-чемпионом УПЛ сезона 2024/20225.

Ранее появилась информация, что футболист Шахтера продолжит карьеру в титулованном немецком клубе.