В Венгрии пожизненно дисквалифицировали футболиста, который целился в арбитра игрушечным пистолетом — фото
Неудачная шутка стоила футболисту карьеры (Фото:Kisalföld)
Венгерская футбольная ассоциация пожизненно отстранила футболиста Кристиана Тота за скандальную выходку во время матча в третьем дивизионе страны.
Об этом сообщает Nemzeti Sport.
Игрок, находившийся в резерве одной из команд, во время матча стал у линии поля и направил игрушечный пистолет на бокового арбитра. Эпизод удалось зафиксировать на камеру и фото разлетелось соцсетями.
Арбитры не заметили угрозы, поскольку на поле не было ни одного инцидента, который мог бы совершить подобный поступок, но нарушение внесли в официальный протокол после матча.
Дисциплинарный комитет футбольной ассоциации Венгрии принял решение навсегда отстранить Тота от футбола.
Сам Тот заявил, что это была такая шутка и он не хотел никому нанести вред.
«Это был просто пластиковый игрушечный пистолет, ничего особенного. Я и подумать не мог, что будут такие последствия. Мне очень жаль, это было глупо создавать проблемы другим, себе и спорту», — сказал экс-футболист.
Ранее сообщалось, что в Болгарии футболисты напали на арбитра и выгнали его за пределы поля.