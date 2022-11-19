В Венгрии пожизненно дисквалифицировали футболиста, который целился в арбитра игрушечным пистолетом — фото

19 ноября, 20:30
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Неудачная шутка стоила футболисту карьеры (Фото:Kisalföld)

Неудачная шутка стоила футболисту карьеры (Фото:Kisalföld)

Венгерская футбольная ассоциация пожизненно отстранила футболиста Кристиана Тота за скандальную выходку во время матча в третьем дивизионе страны.

Об этом сообщает Nemzeti Sport.

Игрок, находившийся в резерве одной из команд, во время матча стал у линии поля и направил игрушечный пистолет на бокового арбитра. Эпизод удалось зафиксировать на камеру и фото разлетелось соцсетями.

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Kisalföld
Фото: Kisalföld

Арбитры не заметили угрозы, поскольку на поле не было ни одного инцидента, который мог бы совершить подобный поступок, но нарушение внесли в официальный протокол после матча.

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Дисциплинарный комитет футбольной ассоциации Венгрии принял решение навсегда отстранить Тота от футбола.

Сам Тот заявил, что это была такая шутка и он не хотел никому нанести вред.

«Это был просто пластиковый игрушечный пистолет, ничего особенного. Я и подумать не мог, что будут такие последствия. Мне очень жаль, это было глупо создавать проблемы другим, себе и спорту», — сказал экс-футболист.

Ранее сообщалось, что в Болгарии футболисты напали на арбитра и выгнали его за пределы поля.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Венгрия

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