На запрос противников единого телепула. В Верховную Раду внесли проект изменений в закон О физической культуре и спорте

2 сентября, 15:35
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Законопроект разработали по просьбе пяти клубов (Фото:УПЛ)

Законопроект разработали по просьбе пяти клубов (Фото:УПЛ)

В Верховную Раду Украины внесли проект изменений в закон О физической культуре и спорте по просьбе пяти клубов Премьер-лиги, которые выступают против единого телепула в чемпионате страны.

Подписи под письмом на имя главе Комитета по вопросам молодежи и спорта поставили президенты киевского Динамо, Днепра-1, луганской Зари, харьковского Металлиста и львовского Руха.

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В их заявлении утверждалось, что действующие правовые нормы несовершенны в вопросах определения надлежащего правообладателя прав на телетрансляции футбольных матчей. Также внимание акцентировалось на необходимости их упорядочения.

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По просьбе этих пяти клубов депутаты разработали законопроект, который разграничивает понятия спортивное мероприятие и спортивное соревнование, а также статусы лиц, ответственных за их проведение.

В документе говорится: «Спортивный клуб, который в рамках спортивных соревнований проводит спортивное мероприятие и осуществляет организационное, финансовое и другое обеспечение его подготовки и проведения, считается организатором спортивного мероприятия».

Сообщалось, что Печерский районный суд Киева запретил украинской Премьер-лиге (УПЛ) и Украинской ассоциации футбола (УАФ) бросать страйки на YouTube-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов за использование ТВ-прав официального транслятора матчей УПЛ Setanta Sports.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Верховная Рада Заря (Луганск) Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) Чемпионат Украины ФК Заря ФК Динамо (Киев) СК Днепр-1 ФК Рух

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