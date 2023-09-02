«Это все благодаря Цыганкову». Довбика поразило отношение испанцев к войне в Украине 2 сентября, 13:41 Виктор Цыганков и Артем Довбик (Фото:ФК Жирона)

Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик рассказал, что благодарен каталонскому клубу за теплую встречу.

Читайте также: Цыганков откровенно рассказал о сильных и слабых сторонах Довбика в Жироне

В интервью sport-express.ua Довбык признался, что в Испании были рады его видеть. Артем также добавил, что благодаря Цыганкову в Жироне знают всю правду о вторжении России в Украину.

Видео дня

«Я невероятно благодарен клубу, одноклубникам, всем горожанам за ту теплую встречу, которую мне устроили. В Жироне меня встретили прекрасно и очень расспрашивали об Украине. Все сочувствовали, что у нас война.

Благодаря Вите Цыганкову в Жироне все знают правду о вторжении врагов в Украину. Люди на нашей стороне, они все желают, чтобы Украина освободилась от захватчиков, чтобы наступил мир", — сказал Довбик.

Напомним, что украинский нападающий стал игроком Жироны летом этого года, подписав контракт до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик забил дебютный гол за каталонский клуб после передачи Виктора Цыганкова.