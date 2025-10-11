Улицу в честь советского маршала не переименовали «благодаря» футболисту сборной Украины
Руслан Малиновский (Фото: instagram.com/malinovskyi18)
Жмеринская община в Винницкой области нашла интересную причину, чтобы не переименовывать улицу Малиновского в селе Почапинцы, названную в честь советского маршала Родиона Малиновского.
Изменить название должны были бы в рамках процесса декоммунизации, однако в Жмеринской общине заявили, что улица не имеет никакого отношения к советскому военачальнику, пишет издание Деколонизация.Украина.
В официальном ответе от местных властей отмечается, что улица якобы названа в честь футболиста сборной Украины Руслана Малиновского.
«В с. Почапинцы Жмеринского р-на Винницкой области переименование ул. Малиновского обсуждалось на заседании рабочей группы от
Пользователи в комментариях при этом отмечают, что улица Малиновского в Почапинцах, вероятно, получила свое название еще до рождения футболиста сборной Украины.
Интересно, что 10 октября Малиновский отметился дублем в матче Украины против Исландии (5:3) в отборе чемпионата мира-2026.