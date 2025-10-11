Улицу в честь советского маршала не переименовали «благодаря» футболисту сборной Украины

Жмеринская община в Винницкой области нашла интересную причину, чтобы не переименовывать улицу Малиновского в селе Почапинцы, названную в честь советского маршала Родиона Малиновского.

Изменить название должны были бы в рамках процесса декоммунизации, однако в Жмеринской общине заявили, что улица не имеет никакого отношения к советскому военачальнику, пишет издание Деколонизация.Украина.

В официальном ответе от местных властей отмечается, что улица якобы названа в честь футболиста сборной Украины Руслана Малиновского.

«В с. Почапинцы Жмеринского р-на Винницкой области переименование ул. Малиновского обсуждалось на заседании рабочей группы от 16.01.2023 г. и поставлено под сомнение необходимость переименования в связи с замечанием старосты Почапинецкого старостинского округа о происхождении названия в честь украинского футболиста Руслана Малиновского», — говорится в официальном ответе секретаря городского совета Вадима Кожуховского.

Ответ городского совета / Фото: Деколонизация.Украина

Пользователи в комментариях при этом отмечают, что улица Малиновского в Почапинцах, вероятно, получила свое название еще до рождения футболиста сборной Украины.

Интересно, что 10 октября Малиновский отметился дублем в матче Украины против Исландии (5:3) в отборе чемпионата мира-2026.