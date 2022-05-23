«Это кринж. Я — в шоке». Известный журналист жестко осудил скандальные заявления Петракова 23 мая, 15:51 Цей матеріал також доступний українською Александр Петраков (Фото:УАФ)

Известный журналист Виктор Вацко жестко осудил скандальные заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова.



Свою позицию относительно слов наставника «сине-желтых» работник СМИ изложил на своем YouTube-канале Вацко Live.

Так, журналист отметил, что для него сборная Украины — это вершина, гордость нации и солидность. Поэтому ему непонятны слова Петракова о том, что он после сыгранных товарищеских матчей дает подопечным два выходных, чтобы те работали в постели с женами.

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«Перед этим была история в Гладбахе с цитатой о том, что «никогда не думал, что буду сидеть в Германии, а немцы будут так хорошо ко мне относиться, а мои братья будут нас убивать». Как это понимать? Кто братья?

Современная молодежь называет это состояние «кринжово». Мое поколение говорит проще и четче: «Я в а**е от этого — ни больше, ни меньше», — сказал Вацко.

В противовес Петракову и его заявлениям Виктор привел в пример бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который в непростое для страны время старается всячески ей помогать.

Ранее Вацко рассказал о недовольстве Петракова тем, что его команда сыграет всего два товарищеских матча перед поединком плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Шотландией.

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