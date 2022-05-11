«Пришел в бешенство из-за этой истории». Журналист рассказал о проблемах в сборной Украины 11 мая, 15:55 Цей матеріал також доступний українською Александр Петраков (Фото:УАФ)

Журналист Виктор Вацко рассказал о недовольстве главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова тем, что его команда сыграет всего два товарищеских матча перед поединком плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Шотландией.



Подробностями этой истории работник СМИ поделился в эфире программы Вацко Live.

«Современная система подготовки проходит через матчи. Тот же Луческу так поступает. Уже тесты Купера не бегают. Два контрольных матча — знаю, что Петраков пришел в бешенство из-за этой истории. Он хочет большего количества спаррингов.

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Президент УАФ Андрей Павелко сказал, что кроме Боруссии, будет сыграно еще 3−4 матча. Но их нет. Договоренностей нет. Контрактов подписанных нет", — сказал журналист.

Также Вацко отметил, что за такую недоработку ответственность должен понести кто-то из Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая не смогла найти соперников для сборной.

Сегодня, 11 мая, «сине-желтые» сыграют товарищеский матч против менхенгладбахской Боруссии. Спустя неделю команда Александра Петракова встретится с хорватской Риекой.

Уже после заявления Вацко стало известно, что сборная Украины также сыграет с итальянским Эмполи и еще двумя командами.

Накануне «сине-желтые» представили специальную форму, в которой они сыграют в предстоящих товарищеских матчах.

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