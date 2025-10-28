Фанат Динамо погиб в бою с российскими оккупантами возле Лимана

На фронте оборвалась жизнь военнослужащего Вадима Пидлипенского, который был болельщиком футбольного клуба Динамо Киев.

Боец с позывным Рамштайн погиб 25 октября во время выполнения боевого задания возле Лимана, сообщает фанатская организация WBC Ультрас Динамо.

«Вадим катал за Динамо еще с середины 00-х, имел отношение к нескольким фанатским коллективам и запомнился многим своим юмором, ведь всегда был душой компании.

Еще одна невосполнимая потеря для нашего фанатского движения. Покойся с миром и спасибо за защиту", — говорится в заявлении ультрас.

Вадим Пидлипенский / Фото: WBC Ультрас Динамо

Ранее сообщалось, что болельщик Динамо погиб в боях против российских оккупантов в Днепропетровской области.

