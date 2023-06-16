«Недостижимая мечта». Украинский эксперт оценил шансы Цыганкова на переход в Манчестер Сити

16 июня, 09:51
Поделиться:
Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)

Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)

Комментатор Вадим Скичко высказал свое мнение относительно будущего возможного перехода игрока Жироны Виктора Цыганкова в стан победителей Лиги чемпионов.

Читайте также:
«Это позор!». Легенда украинского футбола раскритиковал вероятный трансфер Довбика в клуб Цыганкова

В интервью FanDay украинский комментатор заявил, что если футболист продолжит эффективно играть за испанский клуб, тогда сможет привлечь к себе внимание Манчестер Сити. Однако заверил, что сейчас Цыганков может только мечтать об этом.

Видео дня

«Думаю, Манчестер Сити — это пока что недостижимая мечта. Однако это не значит, что так будет, скажем, через год. Если у горожан будет перестройка, связанная с достижением пиковых результатов, а Виктор, в свою очередь, продолжит эффективно играть за Жирону, то возможно все. Может именно Цыганков станет первым игроком Жироны, который сможет заиграть в Манчестер Сити, потому что пока таких примеров, несмотря на массовую миграцию футболистов между клубами, нет», — сказал Скичко.

Отметим, что Жирона принадлежит к City Football Group, которой владеют владельцы Манчестер Сити.

Читайте также:
«Мы отдали все»: Цыганков красноречиво отреагировал на непопадание Жироны в еврокубки — фото

Ранее сообщалось, что испанский клуб поражен игрой Цыганкова против сборной Германии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Манчестер Сити ФК Жирона

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X