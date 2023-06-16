«Недостижимая мечта». Украинский эксперт оценил шансы Цыганкова на переход в Манчестер Сити 16 июня, 09:51 Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)

Комментатор Вадим Скичко высказал свое мнение относительно будущего возможного перехода игрока Жироны Виктора Цыганкова в стан победителей Лиги чемпионов.

В интервью FanDay украинский комментатор заявил, что если футболист продолжит эффективно играть за испанский клуб, тогда сможет привлечь к себе внимание Манчестер Сити. Однако заверил, что сейчас Цыганков может только мечтать об этом.

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«Думаю, Манчестер Сити — это пока что недостижимая мечта. Однако это не значит, что так будет, скажем, через год. Если у горожан будет перестройка, связанная с достижением пиковых результатов, а Виктор, в свою очередь, продолжит эффективно играть за Жирону, то возможно все. Может именно Цыганков станет первым игроком Жироны, который сможет заиграть в Манчестер Сити, потому что пока таких примеров, несмотря на массовую миграцию футболистов между клубами, нет», — сказал Скичко.

Отметим, что Жирона принадлежит к City Football Group, которой владеют владельцы Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что испанский клуб поражен игрой Цыганкова против сборной Германии.