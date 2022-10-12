Вадуц — Днепр-1. Где и когда смотреть матч Лиги конференций 12 октября, 18:05 Победа приблизит Днепр-1 к плей-офф (Фото:СК Днепр-1)

НВ представляет анонс поединка четвертого тура группового раунда Лиги конференций между Вадуцом и Днепром-1.

Матч Вадуц (Лихтенштейн) — Днепр-1 (Украина) состоится 13 октября в 22:00 по киевскому времени в Вадуце на стадионе Райнпарк.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать о Вадуце перед матчем:

занимает 3 место в группе с отставанием в два очка от второго Днепра-1 и семь – от лидера АЗ;

идет на 9 строчке во втором дивизионе Швейцарии, с отрывом в одно очко от зоны вылета;

одержал одну победу в восьми последних играх во всех турнирах при двух поражениях и пяти ничьих;

не сыграют защитник Рахими, полузащитник Визер ( травмы).

Что нужно знать о Днепре-1 перед матчем:

занимает 2 место в группе, уступая лидеру АЗ на пять очков;

находится на 1 месте украинской Премьер-лиги, опережая второй Шахтер на два очка;

не проигрывает в 5 последних поединках во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей;

не сыграют защитник Пурита, полузащитник Лучкевич

Ориентировочные составы:

Вадуц: Бюхель, Гольцер, Трабер, Исик, Ульрих, Фоссо, Гаич, Джиджек, Фер, Сасер, Зуттер

Днепр-1: Валеф, Бусанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Гуцуляк, Пихаленок, Бланко, Довбик



В третьем туре группового рануда лиги конференций Днепр-1 сыграл с Вадуцом вничью 2:2.

НВ