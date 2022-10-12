Вадуц — Днепр-1. Где и когда смотреть матч Лиги конференций

12 октября, 18:05
Поделиться:
Победа приблизит Днепр-1 к плей-офф (Фото:СК Днепр-1)

Победа приблизит Днепр-1 к плей-офф (Фото:СК Днепр-1)

НВ представляет анонс поединка четвертого тура группового раунда Лиги конференций между Вадуцом и Днепром-1.

Матч Вадуц (Лихтенштейн) — Днепр-1 (Украина) состоится 13 октября в 22:00 по киевскому времени в Вадуце на стадионе Райнпарк.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Что нужно знать о Вадуце перед матчем:

  • занимает 3 место в группе с отставанием в два очка от второго Днепра-1 и семь – от лидера АЗ;
  • идет на 9 строчке во втором дивизионе Швейцарии, с отрывом в одно очко от зоны вылета;
  • одержал одну победу в восьми последних играх во всех турнирах при двух поражениях и пяти ничьих;
  • не сыграют защитник Рахими, полузащитник Визер (травмы).

Что нужно знать о Днепре-1 перед матчем:

  • занимает 2 место в группе, уступая лидеру АЗ на пять очков;
  • находится на 1 месте украинской Премьер-лиги, опережая второй Шахтер на два очка;
  • не проигрывает в 5 последних поединках во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей;
  • не сыграют защитник Пурита, полузащитник Лучкевич
Читайте также:
Украинская Премьер-лига. Днепр-1 разгромил Зорю и стал лидером, Динамо одержало третью победу подряд

Ориентировочные составы:

Вадуц: Бюхель, Гольцер, Трабер, Исик, Ульрих, Фоссо, Гаич, Джиджек, Фер, Сасер, Зуттер

Днепр-1: Валеф, Бусанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Гуцуляк, Пихаленок, Бланко, Довбик

В третьем туре группового рануда лиги конференций Днепр-1 сыграл с Вадуцом вничью 2:2.

НВ

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол СК Днепр-1 Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X