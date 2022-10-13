Вадуц — Днепр-1. Онлайн-трансляция матча Лиги конференций

13 октября, 03:35
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Днепр-1 и Вадуц сыграли вничью в третьем туре (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 и Вадуц сыграли вничью в третьем туре (Фото:СК Днепр-1)

НВ следит за ходом игры четвертого тура группового раунда Лиги конференций между Вадуцом и Днепром-1. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 13 октября.

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Ориентировочные составы:

Вадуц: Бюхель, Гольцер, Трабер, Исик, Ульрих, Фоссо, Гаич, Джиджек, Фер, Сасер, Зуттер

Днепр-1: Валеф, Бусанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Гуцуляк, Пихаленок, Бланко, Довбик

Видео дня

Матч состоится в Вадуце на стадионе Райнпарк. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

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Вадуц занимает 3 место в группе с отставанием в два очка от второго Днепра-1 и семь — от лидера АЗ. Клуб идет на 9 строчке во втором дивизионе Швейцарии, с отрывом в одно очко от зоны вылета.

Команда одержала одну победу в восьми последних играх во всех турнирах при двух поражениях и пяти ничьих. За коллектив не сыграют защитник Рахими, полузащитник Визер (травмы).

Днепр-1 занимает 2 место в группе, уступая пять очков лидеру АЗ. Клуб лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая второй Шахтер на два очка.

Команда не проигрывает в 5 последних поединках во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей. За коллектив не сыграют защитник Пурита, полузащитник Лучкевич.

Статистика знает один матч между командами, в котором неделей ранее в рамках 3-го тура группового раунда Лиги конференций была зафиксирована ничья 2:2.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Днепр-1 является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,05, то, что выиграет Вадуц и ничья оцениваются в 3,25.

В третьем туре группового рануда Лиги конференций Днепр-1 дома сыграл с Вадуцом вничью 2:2.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол СК Днепр-1 Лига конференций

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