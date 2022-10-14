В третьем туре группового раунда Лиги конференций Днепр-1 сыграл с Вадуцом дома вничью 2:2 .

Днепр-1 обыграл Вадуц со счетом 2:1 на выезде в поединке четвертого тура группового раунда Лиги конференций.

Днепр-1 вырвал победу в конце матча против Вадуца (Фото:СК Днепр-1)

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