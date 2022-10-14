Вадуц — Днепр-1. Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Днепр-1 вырвал победу в конце матча против Вадуца (Фото:СК Днепр-1)
Днепр-1 обыграл Вадуц со счетом 2:1 на выезде в поединке четвертого тура группового раунда Лиги конференций.
Вадуц — Днепр-1 1:2
Голы: Растодер, 30 — Амаш, 25, Довбик, 90+1
Вадуц: Бюхель — Фер (Ульрих, 46), Изик, Джемайли, Иодис — Гаич — Хаджи (Сасере, 66), Фоссо (Гаслер, 66), Добрас, Джокич (Зуттер, 87) — Растодер (Чичек, 76)
Днепр-1: Валеф — Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш — Бабенко (Рубчинский, 76), Пихаленок (Горбунов, 83) — Гуцуляк (Танчик, 60), Балули (Громов, 60), Бланко (Когут, 83) — Довбик
Предупреждены: Фоссо — Бабенко, Громов, Танчик
В третьем туре группового раунда Лиги конференций Днепр-1 сыграл с Вадуцом дома вничью 2:2.