Вадуц — Днепр-1. Видео голов и обзор матча Лиги конференций

14 октября, 00:29
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Днепр-1 вырвал победу в конце матча против Вадуца (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 вырвал победу в конце матча против Вадуца (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 обыграл Вадуц со счетом 2:1 на выезде в поединке четвертого тура группового раунда Лиги конференций.

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Вадуц — Днепр-1 1:2
Голы: Растодер, 30 — Амаш, 25, Довбик, 90+1

Вадуц: Бюхель — Фер (Ульрих, 46), Изик, Джемайли, Иодис — Гаич — Хаджи (Сасере, 66), Фоссо (Гаслер, 66), Добрас, Джокич (Зуттер, 87) — Растодер (Чичек, 76)

Днепр-1: Валеф — Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш — Бабенко (Рубчинский, 76), Пихаленок (Горбунов, 83) — Гуцуляк (Танчик, 60), Балули (Громов, 60), Бланко (Когут, 83) — Довбик

Предупреждены: Фоссо — Бабенко, Громов, Танчик

Видео дня

В третьем туре группового раунда Лиги конференций Днепр-1 сыграл с Вадуцом дома вничью 2:2.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол СК Днепр-1 Лига конференций

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