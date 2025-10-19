Сделал два ассиста. Украинский футболист принял участие в феерическом разгроме соперника в зарубежном чемпионате — видео
Юрий Вакулко (Фото: ФК Ордабасы)
Ордабасы с украинцем Юрием Вакулком на своем поле с издевательским счетом 7:1 обыграл Окжетпес в 25 туре чемпионата Казахстана.
Вакулко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Он отметился двумя ассистами во время второго и шестого голов, став одним из ключевых игроков своей команды в этом матче.
После 25 туров Ордабасы занимает седьмое место с 34 очками. 26 октября команда украинца на выезде сыграет против Актобе.
В активе Вакулко в этом сезоне уже 17 матчей за Ордабасы, в которых он сделал шесть результативных передач.
Украинский хавбек перешел в казахский клуб летом 2025 года из Кривбасса.
