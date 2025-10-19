Ордабасы с украинцем Юрием Вакулком на своем поле с издевательским счетом 7:1 обыграл Окжетпес в 25 туре чемпионата Казахстана.

Вакулко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Он отметился двумя ассистами во время второго и шестого голов, став одним из ключевых игроков своей команды в этом матче.

После 25 туров Ордабасы занимает седьмое место с 34 очками. 26 октября команда украинца на выезде сыграет против Актобе.

В активе Вакулко в этом сезоне уже 17 матчей за Ордабасы, в которых он сделал шесть результативных передач.

Украинский хавбек перешел в казахский клуб летом 2025 года из Кривбасса.

