Чемпионат Испании. Барселона вырвала победу над Валенсией и догнала Реал, Атлетико сенсационно проиграл — видео
Барселона забила Валенсии в концовке (Фото:REUTERS/Pablo Morano)
В испанской Примере состоялось четыре матча 12-го тура.
Барселона вырвала победу над Валенсией в самой концовке встречи благодаря голу Роберта Левандовски.
Мадридский Атлетико потерпел сенсационное поражение на выезде от Кадиса.
В других играх дня Севилья неожиданно проиграла Райо Вальекано, а Альмерия оказалась сильнее Сельты.
Результаты матчей:
Альмерия — Сельта 3:1
Голы: Лазаро, 52, де ла Ос, 60, Эгуарас, 90+6 — Вейга, 25
Удаление: Вейга, 32 (Сельта)
Кадис — Атлетико 3:2
Голы: Бонгонда, 1, Алекс, 81, Собрино, 81 — Жоау Феликс, 85, 89
Севилья — Райо Вальекано 0:1
Гол: Гарсия, 61
Валенсия — Барселона 0:1
Гол: Левандовски, 90+3
Сообщалось, что форвард Атлетико Антуан Гризманн забил гол в ворота севильского Бетиса в матче 11-го тура чемпионата Испании прямым ударом с углового.
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