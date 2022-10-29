Чемпионат Испании. Барселона вырвала победу над Валенсией и догнала Реал, Атлетико сенсационно проиграл — видео

29 октября, 23:58
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Барселона забила Валенсии в концовке (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Барселона забила Валенсии в концовке (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

В испанской Примере состоялось четыре матча 12-го тура.

Барселона вырвала победу над Валенсией в самой концовке встречи благодаря голу Роберта Левандовски.

Мадридский Атлетико потерпел сенсационное поражение на выезде от Кадиса.

Видео дня

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В других играх дня Севилья неожиданно проиграла Райо Вальекано, а Альмерия оказалась сильнее Сельты.

Результаты матчей:

Альмерия — Сельта 3:1
Голы: Лазаро, 52, де ла Ос, 60, Эгуарас, 90+6 — Вейга, 25
Удаление: Вейга, 32 (Сельта)

Кадис — Атлетико 3:2
Голы: Бонгонда, 1, Алекс, 81, Собрино, 81 — Жоау Феликс, 85, 89

Севилья — Райо Вальекано 0:1
Гол: Гарсия, 61

Валенсия — Барселона 0:1
Гол: Левандовски, 90+3

Сообщалось, что форвард Атлетико Антуан Гризманн забил гол в ворота севильского Бетиса в матче 11-го тура чемпионата Испании прямым ударом с углового.

Турнирная таблица

football.ua
Фото: football.ua

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФК Барселона Атлетико (Мадрид) Видео Чемпионат Испании ФК Севилья ФК Валенсия Примера ФК Сельта Райо Вальекано

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