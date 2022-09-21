«Убийцы есть убийцы!». Спортивный журналист ответил россиянам на бессмысленные обвинения в адрес Петракова за высказывания о войне 21 сентября, 15:45 Валентин Щербачев (Фото:Валентин Щербачев via Instagram)

Спортивный журналист Валентин Щербачев в эксклюзивном интервью Радио НВ поделился мнением о футболе как политической составляющей и бессмысленных попытках россиян обвинить наставника сборной Украины Александра Петракова за высказывания о войне.

Сейчас мы будем говорить о футболе как о политике. Хотя спортивный журналист и комментатор Валентин Щербачев, возможно, мне что-нибудь возразит и скажет, что футбол — это исключительно спорт, и никакой политики. Валентин, рад тебя услышать!

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Я тоже рад, Дмитрий! Футбол сейчас — глубоко политическая такая общественная категория, к сожалению. Потому что, прежде всего, и первыми российские фашисты внедрили это в футбол. Они играют во всех видах спорта на этом. Убийцы пытаются доказать, что тот, кого убивают, не имеет права защищаться. И во всех буквально сферах общественной жизни мы неправы перед всем миром. Хотя весь мир давно уже их изолировал. И одним из источников такой изоляции была изоляция от международного футбола, от кубковых, европейских кубков, от игр сборной. Вот они пытаются напряженно так и по своим канонам как всегда, это страна тотального обмана, они живут этой ложью, и сейчас они, пользуясь тем, что Газпром — это кошелек футбольный, а УЕФА живет вкладами всех стран, входящих в Европейскую ассоциации. Потому что УЕФА — кошелек всемирной ассоциации футбольных федераций. Поэтому здесь такие, знаете, бизнес-связи. Как бы то ни было, сегодня, например, говорил наш президент, об этом говорилось, о пленных футболистах. И, возможно, здесь будут какие-то попытки убедить главу этой Камарильи в том, что нужно что-то сделать в этом направлении. Но вот мы будем говорить, я так понимаю, Дмитрий, о том, что накат идет на нашего главного тренера сборной опять-таки…

Эти, по меньшей мере, два важных вопроса. Действительно накат. Значит, это я понимаю, это их федерация футбола, россияне требуют дисквалифицировать тренера сборной Украины Петракова. И с этим они обратились в УЕФА. И интересно, за что? В чем обвиняют россияне Петракова? В том, что тренер сборной Украины призвал к санкциям против россиян, это то, что сейчас делает весь цивилизованный мир, а не только тренер сборной Украины, скажем так, и готовность воевать за свою страну. Вот такая ситуация. Валентин, я надеюсь, что у УЕФА хватит здравого смысла послать российскую футбольную ассоциацию…

За кораблем.

Да.

Вот именно, Дмитрий. Абсурдно. Я сказал сначала, что убийца отрезает все пути тем, кого он убивает, защищаться. Петраков сказал, что готов взять оружие в руки, чтобы защищать в теробороне свою страну. Да, он, как и все спортивные деятели, все спортсмены, тренеры нашей страны, всех европейских стран, во всем мире требуют изоляции во всех видах спорта. И в футболе, как в самом популярном виде, само собой. Исходя из того, что мы с тобой говорим, убийцы есть убийцы! Это страна-агрессор, это страна, которую нужно признать уже давно страной, которая не просто агрессор! Поэтому УЕФА это обойдет, насыпят они на хвост соли нашему Петракову и вообще всем, кто против них. Так что в этом аспекте, я думаю, что все обойдется, как говорится. Пусть они остануться ни с чем, как и по многим вопросам, которые они поднимают своей лживой пропагандой и ничего не достигают. Кроме, конечно, того, что у них война Путина, как говорят на западе, к которым она не относится, у них не падают снаряды, не бьют ракеты. И они могут говорить, что россияне — это другое, Путин. Нет, это вся Россия. Это и все спортсмены, и все поддерживающие это тренеры, они пособники этого. Поэтому здесь все понятно для УЕФА. Я думаю, что к Петракову никто никаких санкций не будет. Хотя они юридически что-то такое ковыряют. Но все же ничего не будет.



У меня такое впечатление, что они все и футбольные функционеры, те, кто называют себя политиками, сенаторами, они все учатся у Путина. У Путина, недавно в Самарканде, например, говорил, что « так мы с этого начинали разговор о переговорах, о том, что нужно сажаться за стол переговоров». Да нет! Не с этого вы начинали! Вы начинали с убийств, бомбардировок и разрушения городов! И совершенно не моргнув глазом, происходит абсолютная подмена понятий! Я даже не удивлюсь, когда говорят, что футбол вне политики. Это первый момент российской манипуляции. Война не политика, уважаемые наши слушатели. А второй момент, знаешь, я жду, когда они скажут " о, спорт, ты мир"! И я не удивлюсь! Когда я от убийц это услышу, я даже не удивлюсь откровенно! Сегодня также пришло резкое возмущение футболистов Шахтера, возмущенных решением ФИФА продать право на трансляцию матчей чемпионата мира в Катаре именно россиянам. Я сейчас зацитирую реакцию футбольного клуба Шахтер дословно: «Мы разъярены, страна-агрессор должна быть изолирована, мы против не только участия российских клубов в европейских соревнованиях, а также призываем исключить Россию из всех международных соревнований, включая под эгидой УЕФА и ФИФА. Мировое спортивное сообщество наконец-то должно объединиться в этом вопросе и исключить Россию из всех организаций и заблокировать ее сотрудничество со спонсорами. Особенно это касается продаж телевизионных прав». А что происходит с ФИФА? Неужели действительно может произойти так, что Россия получит право на трансляцию чемпионата мира?

Помнишь, Россия получила право на проведение чемпионата мира прошлого, все проводилось там на российских полях. Это деньги решают. В данном случае это тоже лакомый кусок. И кто такие функционеры и чиновники ФИФА? Вроде бы общественная организация, как и любая футбольная ассоциация в любой стране. Но деньги они получают безумные. И те, кто там на теплых местах сидят, понимают, что перебивает деньгами Россия, а россияне будут идти на все, чтобы это сделать, перебивает деньгами предложения всех телепулов, телекомпаний всех стран, и это, очевидно, происходит. Поэтому, действительно, не только Шахтер должен поднимать голос, и наша Ассоциация футбола Украины поднимет это, я знаю. И все федерации футбольные Европы, многие мировые будут об этом говорить, будут подавать официальные документы в ФИФА, потому что это действительно беспрецедентный шаг. Страна-агрессор, страна-террорист не имеет права на такие шаги, действительно политические шаги, потому что футбол будут смотреть, почему люди должны смотреть это из рук этого агрессора, этого убийцы? Потому здесь будут еще споры. Но если ФИФА, ее чиновники, которые не все представляют богатые страны, вы это знаете. Поэтому там будут тоже свои трения внутри. Будем следить за этим, этот скандал не пройдет так и для ФИФА. Потому что это действительно дело уже глобальное, политическое такое. Это действительно очень неприятный момент.

Мы же понимаем, что это сражение за трансляцию чемпионата мира по футболу происходит не потому, что страны и компании являются меценатами, они на этом хотят заработать деньги. То есть я так понимаю, что россияне на этом хотят еще и бабла сделать.

И бабла сделать. И они ввалят свое бабло в то, чтобы свой политический… Здесь замешано как раз то, что вот мы такая страна, мы, мы, мы. Вот у них " Мы"… Дебилизм полный! Но дебилизм, который перекрывается до сих пор уходящими нефтяными, газовыми деньгами, миллиарды они получают! И все еще пока что санкции работают, но не так быстро они срабатывают. И здесь мы имеем то, что имеем. Они перебивают все ради имиджа того Пуйла, всей камарильи и всех! Потому что там пока здраво мыслящих не очень много. И я думаю, что здесь будет скандал всемирного масштаба вокруг этого телевизионного прецедента.

А что вообще сейчас российский футбол испытывает действие санкций и отлучение его от таких престижных турниров, как европейские кубки?

Еще как! Какой смысл? Только варятся в своем… Что они могут? Международная арена, какая для них? Они могут с Китаем что-нибудь придумать, с этими. «ЛНР», «ДНР» своими недоношенными, так сказать. Где они могут играть на международном уровне? С Шри-Ланкой! Это единственное, что им сейчас доступно. Поэтому они лезут туда на чемпионат мира, куда они не попадают, конечно, но зато у них будут свои комментаторы, свои каналы будут транслировать. Украина не может платить так, как они платят, свои сети распространяют по миру. Здесь очень важен для них этот прецедент. А футболисты, у которых есть талант, они уже находят себе клубы вне России. Хотя здесь и преграды есть для них, но многие из трезвомыслящих, они уже нашли себе места. Я думаю, что трансферные окна появятся в конце этого сезона, и они уйдут в другие клубы, в Европу, а возможно, куда угодно уйдут! Уйдут во Вьетнам, чтобы не быть в России.

Ты вспомнил Шри-Ланку. Я думаю, что на фоне того, что российские оккупанты мордовали ланкийцев в Харьковской области, мы до Шри-Ланки точно донесем эту информацию, и вполне вероятно, что и футболисты Шри-Ланки откажутся от встречи с россиянами, как это, кстати, произошло в случае с Боснией и Герцеговиной. Или еще не произошло?





Практически уже происходит. Потому что сами футболисты против, общественность там против. Здесь были договоренности верхов, то есть ассоциаций футбола Боснии и Герцеговины и России, опять-таки здесь деньги были замешаны, приглашения, проплата. Уж они жалуются, что там 200 тысяч долларов только мы потратили на то, чтобы эта дружная встреча прошла. Не пройдет. Я думаю, что сейчас весь футбольный мир против этого.

Слышу твой голос, и у меня такое чувство, будто слушаю футбольный репортаж. Несколькими словами можешь сказать, чем сейчас занимается известный футбольный комментатор и какие дела у Валентина Щербачева?

Ты хорошо знаешь, что у нас здесь свободная студия Толока, у нас на Оболони. И в этой студии уже запущены две спортивные программы и одна журналистская лига. Я приглашаю тебя, кстати, к серьезным разговорам. Мы с Андреем Куликовым уже положили начало этому. А две программы Футбольные диалоги и Сильный четверг — это в четверг и вторник идут эти программы, есть у своих зрителей уже и не только в Украине. Это относительно спортивных программ и политических. Потому что я иногда занимаюсь серьезно. А насчет того, чтобы комментировать, да, иногда мои друзья из-за границы, из бывших республик Средней Азии, наших прибалтийских, когда идут у нас какие-то интересные матчи, сейчас не очень интересен наш чемпионат там, но я вот работаю. То комментирую под картинку, то даю какие-то комментарии по тому, что происходит у нас во внутреннем чемпионате. Сейчас он интересен тем, что проходит, это беспрецедентно, ни в одной стране еще во время такой страшной войны, не имеющей себе аналогов войны, я уже не говорю о Второй мировой, а у нас что делается в Украине, и у нас проходит чемпионат, и это тоже показательно. Он проходит удивительно, без зрителей, и это тоже оправдано, но он проходит. Чтобы у нас был выход на европейскую арену, на мировую. Потому что без внутреннего чемпионата мы не имеем права свои клубы выставлять на еврокубки, условно говоря, или сборную.

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