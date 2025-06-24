«Жаль, что не закрепился в команде»: финалист Лиги Европы обратился к Динамо после ухода из клуба

Украинский футболист поблагодарил киевлян за сотрудничество, которое не было продлено по итогу сезона.

«Хочу сказать спасибо Динамо за время, в течение которого я находился в команде. Впечатления остались только положительные, мне было очень приятно.

Отношение от руководства клуба и ребят было очень теплым, потому эмоции у меня остались только хорошие и добрые. Динамо, наверное, одна из лучших команд во всем — инфраструктуре, отношении, профессионализме тренеров, администрации и руководства, также в клубе очень высокий уровень футболистов.

Жаль, что не закрепился в команде и не остался в Динамо дальше, но это жизнь. От себя старался делать максимум на каждой тренировке.

Сейчас мой агент работает над вариантами дальнейшего продолжения моей карьеры, мы их рассматриваем словом, находимся в процессе поиска наилучшего решения.

Динамо желаю в следующем сезоне подтвердить статус чемпиона и снова завоевать золотые медали. Конечно, буду и дальше следить за командой. Всего лучшего", — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Лучкевич является воспитанником запорожского Металлурга. На профессиональном уровне он дебютировал за Днепр, вместе с которым доходил до финала Лиги Европы 2015 года, где клуб проиграл Севилье (2:3).

За карьеру Лучкевич также поиграл за бельгийский Стандард, Александрию, Днепр-1 и Колос. В составе Стандарда выигрывал Кубок Бельгии.

В составе Динамо Валерий провел три матча во всех турнирах. Вместе с клубом стал чемпионом Украины.

Ранее сообщалось, что европейский клуб рассматривает подписание лидера Динамо на замену украинцу.