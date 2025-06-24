«Жаль, что не закрепился в команде»: финалист Лиги Европы обратился к Динамо после ухода из клуба
Валерий Лучкевич покинул Динамо Киев (Фото: ФК Динамо Киев)
Бывший защитник Динамо Валерий Лучкевич прокомментировал свой уход из киевского клуба.
Украинский футболист поблагодарил киевлян за сотрудничество, которое не было продлено по итогу сезона.
«Хочу сказать спасибо Динамо за время, в течение которого я находился в команде. Впечатления остались только положительные, мне было очень приятно.
Отношение от руководства клуба и ребят было очень теплым, потому эмоции у меня остались только хорошие и добрые. Динамо, наверное, одна из лучших команд во всем — инфраструктуре, отношении, профессионализме тренеров, администрации и руководства, также в клубе очень высокий уровень футболистов.
Жаль, что не закрепился в команде и не остался в Динамо дальше, но это жизнь. От себя старался делать максимум на каждой тренировке.
Сейчас мой агент работает над вариантами дальнейшего продолжения моей карьеры, мы их рассматриваем словом, находимся в процессе поиска наилучшего решения.
Динамо желаю в следующем сезоне подтвердить статус чемпиона и снова завоевать золотые медали. Конечно, буду и дальше следить за командой. Всего лучшего", — приводит слова игрока официальный сайт клуба.
Лучкевич является воспитанником запорожского Металлурга. На профессиональном уровне он дебютировал за Днепр, вместе с которым доходил до финала Лиги Европы 2015 года, где клуб проиграл Севилье (2:3).
За карьеру Лучкевич также поиграл за бельгийский Стандард, Александрию, Днепр-1 и Колос. В составе Стандарда выигрывал Кубок Бельгии.
В составе Динамо Валерий провел три матча во всех турнирах. Вместе с клубом стал чемпионом Украины.
Ранее сообщалось, что европейский клуб рассматривает подписание лидера Динамо на замену украинцу.