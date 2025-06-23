Киевское Динамо не продлило контракт с финалистом Лиги Европы

Динамо Киев объявило о завершении сотрудничества с 29-летним защитником Валерием Лучкевичем.

Контракт футболист подошел к концу, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Лучкевич присоединился к Динамо в начале марта этого года. С тех пор провел три матча за команду, отыграв суммарно около 90 минут, результативными действиями не отметился.

Реклама

Лучкевич является воспитанником запорожского Металлурга. На профессиональном уровне он дебютировал за Днепр, вместе с которым доходил до финала Лиги Европы 2015 года, где клуб проиграл Севилье (2:3).

За карьеру Лучкевич также поиграл за бельгийский Стандард, Александрию, Днепр-1 и Колос. В составе Стандарда выигрывал Кубок Бельгии.

Читайте также: Европейский клуб рассматривает подписание лидера Динамо на замену украинцу

Напомним, в сезоне 2024/25 Динамо выиграло чемпионат Украины по футболу.

Мы писали, что экс-форвард Динамо Беседин определился, в каком клубе продолжит карьеру.