Киевское Динамо не продлило контракт с финалистом Лиги Европы
Валерий Лучкевич (Фото: ФК Динамо)
Динамо Киев объявило о завершении сотрудничества с 29-летним защитником Валерием Лучкевичем.
Контракт футболист подошел к концу, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Лучкевич присоединился к Динамо в начале марта этого года. С тех пор провел три матча за команду, отыграв суммарно около 90 минут, результативными действиями не отметился.
Лучкевич является воспитанником запорожского Металлурга. На профессиональном уровне он дебютировал за Днепр, вместе с которым доходил до финала Лиги Европы 2015 года, где клуб проиграл Севилье (2:3).
За карьеру Лучкевич также поиграл за бельгийский Стандард, Александрию, Днепр-1 и Колос. В составе Стандарда выигрывал Кубок Бельгии.
Напомним, в сезоне 2024/25 Динамо выиграло чемпионат Украины по футболу.
Мы писали, что экс-форвард Динамо Беседин определился, в каком клубе продолжит карьеру.