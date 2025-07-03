«Понимаю, что это оправдание». Финалист Лиги Европы назвал причину провала в Динамо

Бывший защитник Динамо Валерий Лучкевич прокомментировал свой уход из киевского клуба , за который он выступал лишь три месяца.

29-летний футболист объяснил, почему не сумел закрепиться в составе действующих чемпионов Украины.

«У меня было мало игрового времени, чтобы себя проявить и показать на игровом поле. Травма сразу после подписания контракта? Я не считаю, что травма помешала, потому что пропустил только две недели, которые совпали с паузой на сборные.

Просто где-то хотел на эмоциях показать себя с лучшей стороны с первых дней, а переход с искусственного на натуральный газон плюс нагрузки в Динамо сказались. Я понимаю, что это в какой-то степени оправдание, но это случилось. Такое в жизни случается", — цитирует Лучкевича Украинский футбол.

Валерий присоединился к Динамо в начале марта этого года. С тех пор провел три матча за команду, отыграв суммарно около 90 минут, результативными действиями не отметился.

Напомним, Динамо решило не продлевать контракт с Лучкевичем, он стал свободным агентом.

Лучкевич является воспитанником запорожского Металлурга. На профессиональном уровне он дебютировал за Днепр, вместе с которым доходил до финала Лиги Европы 2015 года, где клуб проиграл Севилье (2:3).

Мы писали, что Динамо объявило соперников на тренировочных сборах в Австрии.