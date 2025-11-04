«В отличие от украинцев, поддерживают». Ванат рассказал, чем ему нравятся испанские фанаты

Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат поделился впечатлениями от поддержки фанатов в Испании и сравнил их с украинскими болельщиками.

Читайте также: Фанат Реала умер после нереализованного пенальти Мбаппе в ворота Барселоны

Ванат отметил, что испанские болельщики, в отличие от украинских, поддерживают футболистов, сообщает ВЗБІРНА.

«Уже узнают на улицах. Вот когда выходили в торговый центр, то подходили люди фотографироваться. Но в Киеве то же самое было, так что это не новость.

Реклама

Менталитет у них классный, испанцы все приветливые, все желают тебе всего наилучшего. Болельщики, в отличие от украинцев, поддерживают тебя там.



Еда вкусная, тренировочная база классная, погода теплая, солнце. Так что все хорошо. Футбол конечно другой, многое по-другому в Испании", — сказал Ванат.

Ванат выступает за Жирону с 1 сентября, перейдя из киевского Динамо.

Ранее сообщалось, что Ванат и Цыганков в овертайме вывели Жирону в следующий раунд Кубка Испании.