«В отличие от украинцев, поддерживают». Ванат рассказал, чем ему нравятся испанские фанаты
Владислав Ванат (Фото: ФК Жирона)
Украинский нападающий Жироны Владислав Ванат поделился впечатлениями от поддержки фанатов в Испании и сравнил их с украинскими болельщиками.
Ванат отметил, что испанские болельщики, в отличие от украинских, поддерживают футболистов, сообщает ВЗБІРНА.
«Уже узнают на улицах. Вот когда выходили в торговый центр, то подходили люди фотографироваться. Но в Киеве то же самое было, так что это не новость.
Менталитет у них классный, испанцы все приветливые, все желают тебе всего наилучшего. Болельщики, в отличие от украинцев, поддерживают тебя там.
Еда вкусная, тренировочная база классная, погода теплая, солнце. Так что все хорошо. Футбол конечно другой, многое по-другому в Испании", — сказал Ванат.
Ванат выступает за Жирону с 1 сентября, перейдя из киевского Динамо.
Ранее сообщалось, что Ванат и Цыганков в овертайме вывели Жирону в следующий раунд Кубка Испании.