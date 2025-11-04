«Может быть 20 минут». Форвард сборной Украины сравнил тренировки в Жироне и Динамо

4 ноября, 23:25
Поделиться:
Владислав Ванат (Фото: ФК Жирона)

Владислав Ванат (Фото: ФК Жирона)

Украинский форвард Владислав Ванат поделился впечатлениями от тренировочного процесса в испанской Жироне и сравнил его с подготовкой в киевском Динамо, где он выступал ранее.

Читайте также:
Звезда сборной Украины после эффектного гола попал в команду недели Серии А

Ванат отметил, что в Жироне много внимания уделяют тактике, сообщает ВЗБОРНАЯ.

«У нас много в Жироне тактических передвижений. Много тренировок по этому поводу. У нас бывает, если неделя до игры, то две тяжелых тренировки за неделю, а за два дня до игры, там может быть тренировка 20 минут. Просто выйти, поиграть в квадраты, потом восстановление. Много тренажерного зала, много восстановления и очень много тактики», — рассказал форвард.

Реклама

На вопрос о том, тяжелее ли нагрузки в Жироне, чем в Динамо, Ванат ответил: «Интенсивнее, но не тяжелее».

Ванат выступает за Жирону с 1 сентября, перейдя из киевского Динамо.

Ранее Ванат рассказал, чем ему нравятся испанские фанаты.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Динамо (Киев) Владислав Ванат ФК Жирона Футбол Сборная Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies