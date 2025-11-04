«Может быть 20 минут». Форвард сборной Украины сравнил тренировки в Жироне и Динамо

Украинский форвард Владислав Ванат поделился впечатлениями от тренировочного процесса в испанской Жироне и сравнил его с подготовкой в киевском Динамо, где он выступал ранее.

Ванат отметил, что в Жироне много внимания уделяют тактике, сообщает ВЗБОРНАЯ.

«У нас много в Жироне тактических передвижений. Много тренировок по этому поводу. У нас бывает, если неделя до игры, то две тяжелых тренировки за неделю, а за два дня до игры, там может быть тренировка 20 минут. Просто выйти, поиграть в квадраты, потом восстановление. Много тренажерного зала, много восстановления и очень много тактики», — рассказал форвард.

На вопрос о том, тяжелее ли нагрузки в Жироне, чем в Динамо, Ванат ответил: «Интенсивнее, но не тяжелее».

Ванат выступает за Жирону с 1 сентября, перейдя из киевского Динамо.

