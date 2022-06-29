Игрок Динамо скупил все флажки РФ в сувенирном магазине в Армении и выбросил их в мусорник на глазах россиян — комментатор 29 июня, 22:07 Ванат сделал акцию для россиян (Фото:ФК Динамо)

Комментатор Виктор Вацко рассказал, как футболист Динамо Киев и молодежной сборной Украины Владислав Ванат скупил все флажки РФ в сувенирном магазине в Армении и выбросил их в мусорник на глазах россиян.



На своем YouTube-канале Вацко Live он уточнил, что это произошло после матча украинской молодежки против Армении на выезде, где с трибун кричали «Россия!», когда она возвращалась домой.

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По его словам, в аэропорту так получилось, что гейт, к которому подходил самолет сборной Украины, был рядом с гейтами на рейсы в Сочи и Москву, а в зале ожидания сидели пассажиры, ожидавшие рейсы туда.

«У лаптеногих есть такая фишка, особенно у колхозных лаптеногих. Они одеваются в какую-то херню с символикой своей страны. То футболки в цветах дешевой зубной пасты, то курицу двуглавую на футболочках наденут. Собственно, там летели такие», — пояснил Вацко.

Комментатор добавил, что рядом был магазин с сувенирной продукцией, в том числе российскими флагами, где Ванат скупил все флажки России.

«Вышел с охапкой флажков, подошел к мусорнику и на глазах всех этих пассажиров двух рейсов открыл его и туда эти флажки выбросил. Как думаете, сколько граждан курятника сказали ему хоть одно слово?», — задал риторический вопрос Вацко.

Молодежная сборная Украины со счетом 2:0 победила сверстников из Армении в заключительном туре отбора на чемпионат Европы по футболу 2023 и заняла в своей группе второе место.



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