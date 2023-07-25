«Я не второй Шевченко». Футболисту Динамо не понравилось сравнение с легендой футбола
Владислав Ванат (Фото:ФК Динамо)
Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат заявил, что он не в восторге от сравнения с легендарным украинским экс-футболистом Андреем Шевченко.
В интервью SportArena заявил, что ему больше нравится, когда болельщики видят в нем уникального игрока.
«Мне не нравится это „второй Шевченко“. Я первый Ванат, а не второй Шевченко», — сказал нападающий.
В прошлом сезоне Ванат сыграл за Динамо в УПЛ 25 матчей, в которых забил 12 голов, поделив с Виталием Буяльским первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров команды.
В том же интервью Ванат, рассказал, на каком языке общаются футболисты Динамо в команде.