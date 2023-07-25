«Я не второй Шевченко». Футболисту Динамо не понравилось сравнение с легендой футбола

25 июля, 16:37
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Владислав Ванат (Фото:ФК Динамо)

Владислав Ванат (Фото:ФК Динамо)

Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат заявил, что он не в восторге от сравнения с легендарным украинским экс-футболистом Андреем Шевченко.

В интервью SportArena заявил, что ему больше нравится, когда болельщики видят в нем уникального игрока.

«Мне не нравится это „второй Шевченко“. Я первый Ванат, а не второй Шевченко», — сказал нападающий.

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В прошлом сезоне Ванат сыграл за Динамо в УПЛ 25 матчей, в которых забил 12 голов, поделив с Виталием Буяльским первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров команды.

В том же интервью Ванат, рассказал, на каком языке общаются футболисты Динамо в команде.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Шевченко ФК Динамо (Киев)

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