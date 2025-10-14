Маркевич назвал лучший дуэт центральных защитников в истории сборной Украины

Титулованный специалист заявил, что считает лучшей парой центрбеков Украины дуэт Владислав Ващук -- Александр Головко.

«Ващук и Головко — сильнейшая пара центральных защитников. Динамо в их времена было одной из лучших команд в Европе. Это основной показатель.

Головко был серьезным персональщиком, а Ващук мог подстраховать и обладал хорошим первым пасом", — приводит слова Маркевича sport-express.ua.

Ващук и Головко были основной парой центрбеков сборной Украины и Динамо в конце 90-х — в начале 2000-х годов.

Ващук провел 63 матча за сборную Украины и забил один гол. В активе Головко 58 поединков за национальную команду.

