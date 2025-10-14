Маркевич назвал лучший дуэт центральных защитников в истории сборной Украины

14 октября, 19:46
Поделиться:
Мирон Маркевич (Фото: ФК Рух)

Мирон Маркевич (Фото: ФК Рух)

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением относительно сильнейших центральных защитников в истории нашей национальной команды.

Читайте также:
«Это не роботы». Воробей оценил шансы Украины в выездном матче с Францией в отборе ЧМ-2026

Титулованный специалист заявил, что считает лучшей парой центрбеков Украины дуэт Владислав Ващук -- Александр Головко.

«Ващук и Головко — сильнейшая пара центральных защитников. Динамо в их времена было одной из лучших команд в Европе. Это основной показатель.

Реклама

Головко был серьезным персональщиком, а Ващук мог подстраховать и обладал хорошим первым пасом", — приводит слова Маркевича sport-express.ua.

Ващук и Головко были основной парой центрбеков сборной Украины и Динамо в конце 90-х — в начале 2000-х годов.

Читайте также:
«Это полностью вина игроков»: знаменитый тренер раскритиковал сборную Украины после победы над Азербайджаном

Ващук провел 63 матча за сборную Украины и забил один гол. В активе Головко 58 поединков за национальную команду.

Ранее сообщалось, что Шевченко лаконично отреагировал на победу Украины над Азербайджаном.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Сборная Украины Мирон Маркевич Александр Головко Владислав Ващук

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies