«Не хочу, чтобы мои дети в это ввязывались»: легенда Динамо рассказал о своей деятельности в Нацгвардии 13 августа, 19:49 Владислав Ващук (Фото:Владислав Ващук/Instagram)

Экс-игрок киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук поделился подробностями того, как вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

Украинец рассказал, что решение служить принял после того, как провел благотворительный футбольный матч.

«Занимался благотворительностью, волонтерством, организовывал игры. Ко мне обратился мой друг, Всеволод Стеблюк — полковник, профессор. Говорит: «Можешь помочь организовать игру с «Буревием» Гвардии Наступления, с легендами футбола? Я не хочу с другими, хочу с тобой, чтобы ты организовывал».

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Я сказал своему другу — это Александр Марк, он ведущий и сегодня психотерапевт, помогает военным. Две-три недели — и мы организовывали матч. Получилось очень хорошо. Бурные эмоции были, дети получили много подарков и самое главное — ребята после того, как поиграли с нами, поехали на Бахмут. Мы их зарядили позитивом".

Ващук признался, что не имел никакого опыта, однако его обещали научить.

«На следующий день мы встретились со Всеволодом Стеблюком. Обсудили, как все прошло. Он говорит: «А давай к нам, ко мне, в Нацгвардию, в медицинскую роту». На следующий день я сказал, что да, я готов. Начал подписывать бумаги. Когда подписывал, меня хотели перетащить в другую роту. Знаете, как в футболе, с трансфера перетягивали. Когда друг сказал, что таки медрота, говорю: «Я же ничего не умею». А он: «Научим. Ты же заслуженный мастер спорта. Все будет хорошо».

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Пришел в военкомат. Комиссар посмотрел на меня: «Влад, а что за спешка?». Я говорю: «Надо быстрее к победе, потому что я не хочу, чтобы мои дети в это ввязывались». Так и пришел в Нацгвардию".

Украинский футболист раскрыл подробности того, чем занимается в своем подразделении.

«Когда меня увидели на передовой, смотрел один парень и говорит: «Где-то я вас видел». Я хотел сказать, что я — актер. А другой говорит: «Да это же Ващук». Они болельщики футбола. Спрашивают: «Да не может быть. Что вы здесь делаете?».

Отвечаю: «То, что и вы делаете — чем могу помогаю и приобщаюсь к победе». Все заряжены победить, чтобы у нас была полная Украина, чтобы мы забрали всю часть, которая наша. Чтобы «орков» выгнать всех. То, что делает медицинская рота «Буревій» — это все то, что необходимо сегодня для Нацгвардии, для Гвардии Наступления. Мы делаем все для того, чтобы способствовать скорейшей победе. Сейчас я уже сделал 19 эвакуаций. Уже можно сказать, что опытный по эвакуациям", — рассказал Ващук в интервью Суспільне Харків.



Ранее сообщалось, что Ващук показал фото с первого боевого задания.