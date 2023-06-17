Легенда Динамо Киев раскрыл подробности своей службы в Национальной гвардии Украины 17 июня, 20:20 Владислав Ващук (Фото:facebook.com/vashchukvlad)

Бывший футболист Динамо Киев и сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды Национальной гвардии.

Украинский спортсмен поделился подробностями своей службы.

По словам Владислава, он уже принял участие в трех эвакуациях.

«Когда говорят: «Зачем? Влад, ты что?» Я сделал этот шаг для будущего своих детей, для будущего всех украинских детей.

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Я уже три эвакуации делал: две — из поезда и одну — из вертолета. Это была перевозка раненого в наш госпиталь", — приводит слова Ващука Radio Europa Liberă.

Ранее сообщалось, что знаменитый игрок сборной Украины поддержал уникальную футбольную команду переселенцев.