Легенда Динамо Киев раскрыл подробности своей службы в Национальной гвардии Украины

17 июня, 20:20
Поделиться:
Владислав Ващук (Фото:facebook.com/vashchukvlad)

Владислав Ващук (Фото:facebook.com/vashchukvlad)

Бывший футболист Динамо Киев и сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды Национальной гвардии.

Украинский спортсмен поделился подробностями своей службы.

Читайте также:
«Был самоотверженным воином». На войне с Россией погиб ультрас Динамо

По словам Владислава, он уже принял участие в трех эвакуациях.

«Когда говорят: «Зачем? Влад, ты что?» Я сделал этот шаг для будущего своих детей, для будущего всех украинских детей.

Видео дня

Я уже три эвакуации делал: две — из поезда и одну — из вертолета. Это была перевозка раненого в наш госпиталь", — приводит слова Ващука Radio Europa Liberă.

Ранее сообщалось, что знаменитый игрок сборной Украины поддержал уникальную футбольную команду переселенцев.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Война в Украине Владислав Ващук

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X