Легенда Динамо Киев раскрыл подробности своей службы в Национальной гвардии Украины
Владислав Ващук (Фото:facebook.com/vashchukvlad)
Бывший футболист Динамо Киев и сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды Национальной гвардии.
Украинский спортсмен поделился подробностями своей службы.
По словам Владислава, он уже принял участие в трех эвакуациях.
«Когда говорят: «Зачем? Влад, ты что?» Я сделал этот шаг для будущего своих детей, для будущего всех украинских детей.
Я уже три эвакуации делал: две — из поезда и одну — из вертолета. Это была перевозка раненого в наш госпиталь", — приводит слова Ващука Radio Europa Liberă.
Ранее сообщалось, что знаменитый игрок сборной Украины поддержал уникальную футбольную команду переселенцев.