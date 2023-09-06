VBET Ukraine запустила масштабную кампанию «Об'єднані футболом. Разом сильніші» 6 сентября, 12:57 Новости компаний

Организатор азартных игр VBET Ukraine и премиум-спонсор Национальной сборной Украины по футболу представляет масштабную и многокомпонентную рекламную кампанию «Об'єднані футболом. Разом сильніші».

Героями кампании стали футболисты сборной: Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Руслан Малиновский, Виталий Буяльский, Илья Забарный, Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Ефим Конопля и тренер Национальной сборной Украины Сергей Ребров.

Видео дня

«Футбол — это спорт номер 1 в Украине, а игры Национальной сборной объединяют всех украинцев в очень сильной поддержке. Новая рекламная кампания от VBET — это наша благодарность всем болельщикам во всех уголках Украины и мире. Мы попытались визуализировать разные эмоции: безумные аплодисменты, выдох облегчения после напряженного момента на поле, свисток арбитра, суровость взгляда в сторону соперника. Так все украинцы объединяются в едином эмоциональном порыве против своего врага», — комментирует идею кампании Артем Иваницкий, СМО VBET Ukraine.

В видеоработе, основным цветом которой стал желтый, визуализирована карта Украины, а города страны отождествлены с героями ролика. Кампания символизирует собой единую, объединенную и неделимую Украину.

Вскоре элементы кампании «Об'єднані футболом. Разом сильніші» появятся на телевидении, в диджитале и наружной рекламе. А глобальная презентация видео состоится 9 сентября в день поединка сборных Украины и Англии.