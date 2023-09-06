VBET Ukraine запустила масштабную кампанию «Об'єднані футболом. Разом сильніші»

6 сентября, 12:57
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Организатор азартных игр VBET Ukraine и премиум-спонсор Национальной сборной Украины по футболу представляет масштабную и многокомпонентную рекламную кампанию «Об'єднані футболом. Разом сильніші».

Героями кампании стали футболисты сборной: Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Руслан Малиновский, Виталий Буяльский, Илья Забарный, Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Николай Матвиенко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Ефим Конопля и тренер Национальной сборной Украины Сергей Ребров.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/A3FaprOpOKk

«Футбол — это спорт номер 1 в Украине, а игры Национальной сборной объединяют всех украинцев в очень сильной поддержке. Новая рекламная кампания от VBET — это наша благодарность всем болельщикам во всех уголках Украины и мире. Мы попытались визуализировать разные эмоции: безумные аплодисменты, выдох облегчения после напряженного момента на поле, свисток арбитра, суровость взгляда в сторону соперника. Так все украинцы объединяются в едином эмоциональном порыве против своего врага», — комментирует идею кампании Артем Иваницкий, СМО VBET Ukraine.

В видеоработе, основным цветом которой стал желтый, визуализирована карта Украины, а города страны отождествлены с героями ролика. Кампания символизирует собой единую, объединенную и неделимую Украину.

Вскоре элементы кампании «Об'єднані футболом. Разом сильніші» появятся на телевидении, в диджитале и наружной рекламе. А глобальная презентация видео состоится 9 сентября в день поединка сборных Украины и Англии.

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Тарас Степаненко Сергей Сидорчук Виктор Цыганков Руслан Малиновский Михаил Мудрик Илья Забарный Виталий Миколенко Виталий Буяльский VBET Георгий Судаков VBET Ukraine Николай Матвиенко Юхим Конопля Об'єднані футболом Разом сильніші

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