Самый дорогой футболист Баварии забил дебютный гол за клуб — видео

19 августа, 10:28
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Гарри Кейн забил во втором тайме (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Гарри Кейн забил во втором тайме (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Английский форвард Гарри Кейн успешно дебютировал в чемпионате Германии за мюнхенскую Баварию.

В поединке в рамках 1 тура чемпионата Германии против Вердера Кейн отметился голом и отдал результативную передачу.

Уже на 4 минуте матча Кейн принял участие в голевой атаке, ассистировав на Сане, который открыл счет.

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На 74 минуте в воротах Вердера расписался уже сам Кейн, нанеся прицельный удар в ближний угол.

После этого в воротах бременцев побывали еще два гола — 4:0.

Кейн стал игроком Баварии 12 августа этого года, перейдя из Тоттенхэма. Мюнхенский клуб заплатил за форварда 100 млн евро плюс 20 млн бонусов. Это рекордный входящий трансфер в истории Баварии

Ранее сообщалось, что Бавария разгромно проиграла Лейпцигу в матче за Суперкубок Германии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Вердер Харри Кейн

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