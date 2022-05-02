«Символ российской агрессии против Украины». Экс-президент Вереса призвал убрать с атрибутики клуба букву V 2 мая, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Хахлев предлагает вернуть украинский вариант символики (Фото:ФК Верес)

Экс-президент ровенского Вереса, а теперь глава местной областной федерации футбола Алексей Хахлев призвал клуб убрать с символики букву V.

С такой просьбой Хахлев обратился на своей странице в Facebook.

Хахлев заявил, что символика клуба не должна содержать букву, являющуюся символом агрессии России против Украины.

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«Обращаюсь немедленно убрать из всей символики Народного клуба заглавную букву V как символ российской агрессии против Украины. Предлагаю оперативно вернуться к начальной версии изображения герба и всей символики НК Верес Ровно. Вместе — мы сила», — написал Хахлев.



Ранее сообщалось, что главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт выставил на продажу медаль за победу в Кубке УЕФА, которую он завоевал в 2009 году, выступая за донецкий Шахтер. Награду удалось продать за 220 тысяч гривен.

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