«Символ российской агрессии против Украины». Экс-президент Вереса призвал убрать с атрибутики клуба букву V
Хахлев предлагает вернуть украинский вариант символики (Фото:ФК Верес)
Экс-президент ровенского Вереса, а теперь глава местной областной федерации футбола Алексей Хахлев призвал клуб убрать с символики букву V.
С такой просьбой Хахлев обратился на своей странице в Facebook.
Хахлев заявил, что символика клуба не должна содержать букву, являющуюся символом агрессии России против Украины.
«Обращаюсь немедленно убрать из всей символики Народного клуба заглавную букву V как символ российской агрессии против Украины. Предлагаю оперативно вернуться к начальной версии изображения герба и всей символики НК Верес Ровно. Вместе — мы сила», — написал Хахлев.
Ранее сообщалось, что главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт выставил на продажу медаль за победу в Кубке УЕФА, которую он завоевал в 2009 году, выступая за донецкий Шахтер. Награду удалось продать за 220 тысяч гривен.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.