Реабилитация за разгром от Шахтера. Металлист победил Верес и поднялся на третье место в украинской Премьер-лиге

7 октября, 16:55
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Металлист забил Вересу два мяча, пропустив в свои ворота один (Фото:Украинская Премьер-лига)

Металлист забил Вересу два мяча, пропустив в свои ворота один (Фото:Украинская Премьер-лига)

В стартовом матче 6-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист в гостях обыграл ровненский Верес.

Победу гостям принесли результативные удары Максима Прядуна и Александра Каплиенко. Хозяева ответили лишь голом с пенальти.

Эта победа позволила харьковской команде набрать 10 очков и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата.

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Верес — Металлист 1:2
Голы: Клец, 79 (с пен.) — Прядун, 29, Каплиенко, 57

Турнирная таблица

upl.ua
Фото: upl.ua

В предыдущем туре Металлист был разгромлен донецким Шахтером со счетом 1:6.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) Чемпионат Украины ФК Верес

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