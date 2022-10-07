Реабилитация за разгром от Шахтера. Металлист победил Верес и поднялся на третье место в украинской Премьер-лиге 7 октября, 16:55 Металлист забил Вересу два мяча, пропустив в свои ворота один (Фото:Украинская Премьер-лига)

В стартовом матче 6-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист в гостях обыграл ровненский Верес.

Победу гостям принесли результативные удары Максима Прядуна и Александра Каплиенко. Хозяева ответили лишь голом с пенальти.

Эта победа позволила харьковской команде набрать 10 очков и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата.

Видео дня

Верес — Металлист 1:2

Голы: Клец, 79 (с пен.) — Прядун, 29, Каплиенко, 57

Турнирная таблица

Фото: upl.ua

В предыдущем туре Металлист был разгромлен донецким Шахтером со счетом 1:6.